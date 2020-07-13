İSO İlk 500'de 15 KAYSO Üyesi Firma Yer Aldı - Son Dakika

İSO İlk 500'de 15 KAYSO Üyesi Firma Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırma sonuçları açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen " Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırma sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2019 yılı İSO ilk 500 listesinde 15 KAYSO üyesi firma yer aldı. HES Hacılar ilk sıradaki yerini korurken, Kayseri Şeker ikinci, İstikbal Mobilya ise ciddi bir sıçrama yaparak üçüncü sırada yer aldı.

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İSO ilk 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 18 firmamız yer almıştı, bu sene 15 firmamız var. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


201900 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO 500'DE YER ALAN KAYSO ÜYESİ FİRMALAR


SIRA Kuruluşlar Bağlı


Bulunduğu


Oda/Kamu Üretimden


Satışlar (Net)


(TL)


2019 2018


1 108 105 HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 1.872.459.633


2 124 126 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Kayseri 1.733.548.255


3 147 431 İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 1.495.758.961


4 157 174 Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 1.381.787.227


5 161 172 Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 1.342.677.680


6 166 185 Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 1.316.255.332


7 222 193 Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 1.019.692.622


8 258 294 YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. Kayseri 904.608.420


9 311 - - Kayseri -


10 314 350 Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. İbrahim ve Mustafa Ustaoğlu Kayseri 753.905.787


11 317 314 Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 749.130.918


12 328 311 Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. Kayseri 727.225.843


13 337 406 Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 719.371.193


14 400 357 ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 617.259.469


15 409 339 Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. Kayseri 601.361.012 - KAYSERİ

İstanbul Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, Murat Erat, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İSO İlk 500'de 15 KAYSO Üyesi Firma Yer Aldı - Son Dakika Ekonomi
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