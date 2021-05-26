İSO ilk 500'de 15 KAYSO üyesi firma yer aldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) üyesi 15 firma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" listesinde yer aldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı İSO ilk 500 listesinde 15 KAYSO üyesi firma yer alırken, HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. AŞ 101'inci, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ 121'inci, Mega Metal San. ve Tic. AŞ ise 124'üncü oldu.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 15 firmamız yer almıştı, bu sene de 15 firmamız var. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı pandemiden kaynaklı zor koşullara rağmen, ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.