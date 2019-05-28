İSO İlk 500'de 18 KAYSO üyesi firma yer aldı
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018" araştırma sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:53 Kaynak: Bültenler
Bu sonuçlara göre 2018 yılı İSO ilk 500 listesinde 18 KAYSO üyesi firma yer aldı. HES Hacılar ilk sıradaki yerini korurken, Kayseri Şeker ikinci, Hasçelik Kablo ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl listede olmayan Şirikçioğlu İplik ilk defa İSO ilk 500 sıralamasında yer aldı.
İSO ilk 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 18 olan firma sayımız bu sene de aynı kaldı. Bu vesile ile sıralamada ilk defa yer alan Şirikçioğlu İplik başta olmak üzere listede bulunan tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
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