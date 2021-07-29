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İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 6 firma girdi - Son Dakika

İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 6 firma girdi

29.07.2021 17:47
İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 6 firma girdi, System.String[]

Ordu'da, sanayi kuruluşları arasında ilk ve ikinci 500'e giren kuruluşlar ile sağlık kuruluşları yöneticilerine plaket takdim edildi.

Ordu'da, sanayi kuruluşları arasında ilk ve ikinci 500'e giren kuruluşlar ile sağlık kuruluşları yöneticilerine plaket takdim edildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) tarafından düzenlenen program kapsamında, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren Ordulu sanayi kuruluşları ile 40 yılı aşkın süredir OTSO üyesi olan firmalara plaket takdim töreni düzenlendi. OTSO binasında düzenlenen törende, ilk 500'e giren 3, ikinci 500'e giren 3 Ordulu firma yöneticilerine teşekkür plaketi sunuldu.

Programda konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, tüm Ordulu vatandaşların bu potansiyeli iyi değerlendirdiği takdirde şu zamana kadar yapılanların artarak devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm bakanların Ordu'ya değer verdiklerini ifade eden Vali Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in de Ordu için bir değer olduğunu belirterek, "Hedefe ulaşmak için her türlü desteği alıyoruz. Biz sizlerin yanınızdayız, her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler iyi olun ki, yöre insanımıza istihdam olsun, iş ve AŞ olsun. Hedeflerimizi yüksek tutalım, yapılanın üzerine koyarak, daha hızlı gidelim" diyerek, plaket almaya hak kazanan firma yetkililerini tebrik etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de "Ordumuz büyük bir potansiyeli taşıyor ve burada bir emek yatıyor, muhteşem bir zenginlik var. Geçmişe dönük bakıldığında konuşulacak çok hatıralarımız var. Her alanda büyük çalışmalar ve gelişmeler var. Aslında bizim en büyük potansiyelimiz coğrafyamız. Bu coğrafyayı çok iyi göz önüne alalım. Ordu'nun ekonomik, sanayi ve kalkınma noktasında hep Samsun ile Trabzon arasında kaldığından bahsedilir. Ben buna katılmıyorum biz artık onu aştık. Artık bizim sınırımız, Samsun, Giresun, Sivas ve Tokat değil, bizim sınırımız Rusya, Avrupa Birliği, hatta Uzak Doğu ülkeleri olması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. Başkan Güler, ilk ve ikinci 500'e giren firma yetkililerini tebrik etti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise, "Bu şehrin yaşayan şehir olma iddiasını sürdürmemizde en önemli rolü üstlenen iş insanlarımız ve sanayicilerimizdir. Şehrimize değer katan hem üretim yönüyle ki, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in ısrarla bu algının filizlenmesi ve yeni bir çınara dönüşmesi için vurgu yaptığı üretim, istihdam, katma değer ve markalaşma sürecinde katkı sağlayan üreticilerimizi tebrik ediyorum. Bu başarının, bizim insanımızın neler yapabileceğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Gerçekleşen programda, ilk 500 ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girmiş firmaların onur verici olduğunu vurgulayan OTSO Başkanı Servet Şahin, "İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2020 yılı Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasına giren üye firmalarımıza ve 40 yılı aşkın odamız üyesi olan firmalarımıza teşekkürlerimizi sunmak istedik. İlk 500 ve ikinci 500 arasına giren üyelerimiz bizlerin gururu oldu. Geride bıraktığımız yıllarda yaşanan korona virüs süreci ve dış kaynaklı ekonomik dalgalanmalar sektörü olumsuz etkiledi. Buna rağmen Ordumuzun tanınması, ekonomik anlamda güçlenmesi, istihdama katkı sağlanması ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesi adına bu sanayi kuruluşlarımızın listeye girmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Temennimiz odur ki, önümüzdeki yıllarda daha fazla üye firmamız bu listelerde yer bulsun. OTSO olarak sanayi kuruluşlarımızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programda, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürü Bekir Aktürk, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve OTSO Başkanı Servet Şahin tarafından firma yetkililerine plaket takdim edildi. - ORDU

İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 6 firma girdi
İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 6 firma girdi
İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 6 firma girdi
İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 6 firma girdi
İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 6 firma girdi
İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 6 firma girdi
İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 6 firma girdi

İstanbul Sanayi Odası, Mehmet Hilmi Güler, Türkiye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İSO ilk ve ikinci 500'e Ordulu 6 firma girdi - Son Dakika Ekonomi


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