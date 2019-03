İso, "İstihdam Seferberliği" İçin Zincir Seminerlere Başladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "İstihdam temelinde işverenlere verilen sekiz başlıktaki destek, biz sanayicilere her şeyden önce moral ve motivasyon açısından katkı yapacak." dedi.



İSO, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlattığı "İstihdam Seferberliği" projesi kapsamında, İSO Odakule'de, işverenlere verilen teşvikler hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, seminerde yaptığı konuşmada, oda olarak 2 yıl önce hayata geçirilen "İstihdam Seferberliği" kampanyasında olduğu gibi, geçen hafta başlayan kampanyaya da aynı ulvi amaç doğrultusunda oldukça önem verdiklerini vurguladı.



İstihdam Seferberliği'ne de büyük bir heyecanla katıldıklarını ifade eden Bahçıvan, şunları kaydetti:



"Etkinlik ile İstanbul'da kampanya adına ilk adımı atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa çalışma ödeneğinden asgari ücret desteğine, SGK prim desteğinden kalkınmada öncelikli bölgelerdeki desteğe kadar 8 başlıkta ve 1,5 yıl sürecek destekler ile ilgili farkındalığı artırmak için İSO olarak önümüzdeki günlerde de birçok etkinliği hayata geçireceğiz."



"İşsizliğin düşmesi son derece önemli"



Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiği bugünlerde, istihdam yaratmanın sanayicilere düşen sosyal sorumluluğun bir gereği olduğunu belirterek, "Ülkemizde toplumsal huzur ve istikrar için işsizliğin düşmesi, istihdamın artması, ekonominin çarklarının dönmesi son derece önemli. Sanayiciler olarak içinde bulunduğumuz şartlar gerçekten zor." şeklinde konuştu.



Geçen yaz Türkiye'nin hiç hak etmediği bir finansal türbülans yaşadığını aktaran Bahçıvan, "Kısa sürede alınan önlemlerle ekonomide finansal dengelenme sağlanırken, reel sektörde henüz tam bir dengelenme sağlanabilmiş değil. İstihdam temelinde 8 başlıktaki destek, biz sanayicilere her şeyden önce moral ve motivasyon açısından katkı yapacaktır." ifadelerini kullandı.



"İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında İSO olarak bir dizi etkinlik planladıklarını aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti:



"Bunları bir plan dahilinde en kısa sürede etkili ve sonuç alıcı bir anlayışla hayata geçireceğiz. Öncelikle daha ilk günden İstihdam Seferberliği 2019 programı ile ilgili tüm üyelerimizi bilgilendirdik. Odamız; web, sosyal medya, afiş, broşür gibi iletişim kanallarını da en etkili şekilde kullanarak bu önemli seferberlik ile ilgili hızlı bir farkındalık yaratılmasına katkı sundu.



Yine İSO olarak Tuzla'dan Hadımköy'e, İkitelli'den Beylikdüzü ve Dudullu-İMES'e kadar İstanbul'un istihdam deposu olan sanayi bölgelerimizde bu seferberliğin daha iyi anlaşılması için harekete geçtik ve 'İstihdam Seferberliği 2019, İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantıları' adı altında zincir seminerlere başladık. Biz sanayiciler, attığımız her adımda 'Önce Türkiye' diyoruz."



Bahçıvan, Türkiye'nin toplumsal refahı ve barışı için AŞ ve iş üretmeyi hep öncelikli görevleri olarak kabul ettiklerini vurgulayarak, "Bundan sonra da aynı anlayış ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Siz üyelerimizin başlatılan istihdam seferberliğine, daha önce de olduğu gibi en etkili şekilde katılım sağlayacağına yürekten inanıyorum." dedi.



"Türkiye bunu yaparsa gençliği kurtaran model olur"



Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdal Bahçıvan, meslek liselerinin dönüşümüyle ilgili yeni bir sürece girileceğini, bu konuda 5-6 konu başlığının bakanlıkla paylaşıldığını ve bakanlık tarafından pozitif karşılandığını söyledi.



Meslek liselerinin dönüşümünün gelecek dönemde sıklıkla gündeme geleceğine işaret eden Bahçıvan, "meslek lisesinde okuyan öğrencilerin okuduğu süre boyunca SGK primlerinin yatırılması", "okuduğu meslekte devam etmesi durumunda askerlikten muafiyet ve burs gibi çeşitli teşvikler verilmesi", "müfredatın mesleğe katkı sağlayabilecek derslerle değiştirilmesi", "meslek komitelerinden kişilerin de okul yönetiminde görev alması" gibi konu başlıklarının gündemde olduğunu dile getirdi.



Bahçıvan, nitelikli kişilerin ortaya çıkartılması için meslek liselerinin dönüştürülmesinin önemini vurgulayarak, meslek liselerinde 120 kişilik okullarda 30 kişinin okuduğunu ve meslek liselerinin günümüzdeki algısı nedeniyle ailenin çocuğunu meslek lisesine gönderince suçluluk yaşadığını ifade etti.



"Türkiye bunu yaparsa gençliği kurtaran model olur" diyen Bahçıvan, meslek liselerinin görevini şu anda fabrikaların yaptığını ve Türkiye'de bu kadar çok üniversiteye gerek olmadığını anlattı.



Bahçıvan ayrıca, yeni dönemde sosyal yardımların nitelikli sosyal yardımlara dönüştürülmesi gerektiğini de vurguladı.



Zincir seminerlerde ilk adım atıldı



İSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan "İstihdam Seferberliği 2019" projesine İstanbul'da en güçlü katkıyı yapmak için harekete geçti ve işverenler için zincir seminerlere başladı.



Açılış konuşmasının ardından düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019 ve Yeni İstihdam Teşvikleri" seminerinde, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ve İŞKUR Aktif İşgücü Programları Daire Başkanı Volkan Öz konuyla ilgili bilgileri paylaştı.



Delibaş, İstanbul'daki birçok KOBİ'nin bile teşviklerle ilgili bilgi sahibi olmadığını belirterek, işverenlere İŞKUR'la iş birliği yapması çağrısında bulundu.



Delibaş, teşviklerden faydalanmanın birinci koşulunun; işe alınacak kişinin İŞKUR'a kayıt yaptırması olduğunu ve bu işlemin çok kısa sürdüğünü bildirdi.



Savaş Alıç da 8 ayrı teşvik paketi olduğu için işverenlerin doğru programdan yararlanamayabildiğine dikkati çekerek, bu nedenle yararlanılmamış ya da daha avantajlı olduğu düşünülen teşvik programına geçmişe dönük başvuru hakkı tanındığını vurguladı.



Kısmi istihdam sözleşmesiyle çalışan kişiler için de destek tutarından yararlanıldığını aktaran Alıç, geriye dönük 530 bin iş yerinin teşvik talebinde bulunduğunu ve başvuru sırası önceliğine göre işlemlerin gerçekleştirileceğini söyledi.



Verilen bilgiye göre, işverenler nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve verginin yanında ücret ödemesinde bulunmayacak. Devam eden 9 ay boyunca prim ve vergileri ödemeyecek.



Bugün ilk adımı atılan seminerlere mart ayı boyunca İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, İSTOÇ, Hadımköy Sanayici ve İş Adamları Derneği, Beylikdüzü OSB ve İMES Sanayi Sitesi'nde devam edilecek.

