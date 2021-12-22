İSO Meclisi, 2022'de sanayinin geleceğine yönelik riskleri ve fırsatları ele aldı - Son Dakika

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Kuşkusuz yeni ekonomi tedbirleri arasında en önemli başlık, TL varlıkların yeni bir döviz talebi yaratmayacak şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla getirilen 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' uygulamasıdır. Söz konusu önlemin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte kurda belirli rahatlama yaşanmış durumda. Bu yeni aracın etkin bir şekilde kullanılması durumunda vatandaşlarımızın döviz mevduatı yerine TL'yi tercih etmesi sağlanarak mevduatın vade yapısına olumlu katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İSO açıklamasına göre, İSO Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısı, "2021 ve 2022'ye Ekonomik Açıdan Bakarken Sanayimizin Bugünü ve Geleceğine Yönelik Riskler ve Fırsatlar" ana gündemi ile uzun bir aradan sonra fiziki olarak Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açıklamada meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmasına yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, dünyada hala para bolluğunun yaşandığı, ülke olarak da fırsatların ve yapacak çok işin olduğu bir dönem içinde bulunulduğunu belirtti.

Türkiye'nin kendi iç dertlerinden kurtulup dünyadaki elverişli likidite koşullarından yeterince faydalanması ve bu dönemi daha iyi değerlendirmesi gerektiğini aktaran Bahçıvan, "Geçen hafta ekonomimizdeki aşırı dalgalanmalara çare olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından, benim de katıldığım toplantıda, 'Yeni Ekonomi Modeli' açıklandı. Üretim odaklı ve ihracatı önceleyen bu modelde, para ve maliye politikalarının eş güdümü ile tüm araçların etkin şekilde kullanılması öngörülürken, yüksek büyüme-yüksek cari açık sarmalından çıkılması hedefleniyor. Hiç kuşkusuz bu söylenenler hepimizin ortak arzusu. Fakat tamamen ihracat ve döviz getirisi üzerine odaklanılmamalı. İç piyasanın taşıyacağı riskleri de hesaba katmalıyız." ifadelerini kullandı.

"En önemli başlık, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"

Açıklanan yeni finansal araç ve ekonomik tedbirlerin, yeni ekonomi modelini desteklerken, her zaman savundukları finansal istikrarın da tekrar oluşmasına katkı yapmayı amaçladığını vurgulayan Bahçıvan, her zaman savundukları üretim ekonomisi çarklarının istikrarlı bir şekilde işlemesine destek verilmesini de ümit ettiklerini belirtti.

Yeni ekonomik tedbir paketine değinen Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, sanayici ve ihracatçılarımızı da yakından ilgilendiren yeni bir ekonomik tedbir paketinin ayrıntıları henüz tam olarak netleşmemiş olsa da ilk bilgiler doğrultusunda yeni tedbirlere ilişkin görüşlerimi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak, geçen hafta belirlenen asgari ücret konusuna değinmek istiyorum. Asgari ücret konusunda oldukça hassas bir sürecin ardından hem çalışanlarımızın enflasyon karşısında alım gücünü koruyan hem de işverenin maliyetini belli ölçüde destekleyen bir çözüme ulaşılmasının da toplumsal refah açısından güzel bir netice olduğuna inanıyoruz. Kuşkusuz yeni ekonomi tedbirleri arasında en önemli başlık, TL varlıkların yeni bir döviz talebi yaratmayacak şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla getirilen 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' uygulamasıdır. Söz konusu önlemin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte kurda belirli rahatlama yaşanmış durumda. Bu yeni aracın etkin bir şekilde kullanılması durumunda, vatandaşlarımızın döviz mevduatı yerine TL'yi tercih etmesi sağlanarak mevduatın vade yapısına olumlu katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Yine devlet iç borçlanma senetlerinde stopajın sıfırlanmasını da yurt içi borçlanmayı teşvik etmesi açısından olumlu değerlendiriyoruz."

"İleri vadeli kur uygulaması ihracatçılar için kritik"

Erdal Bahçıvan, yeni tedbirler arasında sanayiciler açısından dikkati çekici bir diğer düzenlemenin, kur dalgalanması sebebiyle fiyatlama belirsizliği yaşayan ihracatçı firmalara Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur uygulamasının getirilmesi olduğunu, bu gelişmenin de ihracatçıların önünü görebilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Söz konusu açıklamada belirtilen kurumlar vergisindeki 1 puanlık indirimin, mevcut KDV uygulamasının gözden geçirilmesinin, temettü ödemelerinde stopajın düşürülmesinin, KGF desteğiyle öncelikli sektörlere uzun vadeli kredi imkanı sağlanmasının ve proje bankacılığının gündeme alınmış olmasının da sanayi açısından memnuniyet verici diğer başlıklar olduğunu aktaran Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öte yandan, bir süredir piyasalardaki oynaklıkta etkili olan, sermaye kontrolü getirileceği gibi söylentiler karşısında Cumhurbaşkanımızın serbest piyasa düzeninden vazgeçilmeyeceğini, kontrollü kambiyo rejimi gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıklamasını da ekonomimizin istikrarı açısından değerli buluyoruz. Özetle, ülke olarak bu türde bir zorlu dönemle ilk defa karşılaşmıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu zorlukları hep birlikte el birliğiyle aşabiliriz. Yeter ki belirsizlik olmasın, öngörü yapılabilsin, akılcı yaklaşımlar öne çıksın ve güven ortamı oluşturulabilsin. İşte bu noktada, bu hafta başlayan yeni süreci hep birlikte ortak akıl ve istişare yoluyla iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum."