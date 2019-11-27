Son Dakika Haberleri: İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan
Son Dakika Güncel İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan - Son Dakika

İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan

6 saat önce

Toplantıdan görüntüler İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşması İstanbul - İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan - İSTANBUL.

Toplantıdan görüntüler

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşması İstanbul - İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan - İSTANBUL

İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:58 Kaynak: AA
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