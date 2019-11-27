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İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan
6 saat önce
Toplantıdan görüntüler İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşması İstanbul - İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan - İSTANBUL.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:58 Kaynak: AA
Toplantıdan görüntüler
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşması İstanbul - İSO Meclisi'nin aylık olağan toplantısı - Erdal Bahçıvan - İSTANBUL
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