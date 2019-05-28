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İSO'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesini açıkladı

2 saat önce

Ege Endüstri, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 özel sanayi kuruluşu arasında geçen yıla göre 94 basamak yükselerek 315'inci sırada yer aldı.

İSO'nın

Türk otomotiv yan sanayi sektörünün öncü üreticilerinden Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan " Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde 2018 yılını kamu ve özel şirketler toplamında 323'üncü sırada tamamladı. Özel sektör şirketleri arasında ise 315'inci sırada yer aldı.

1974 yılında kurulan ve iki ayrı üretim tesisiyle İzmir'de faaliyet gösteren Ege Endüstri, otomotiv sektörü için dingil ve dingil parçaları, diferansiyel kovanları, komple arka dingiller, ilave dingiller ve treyler dingilleri, kendinden yönlendirilebilir ilave dingil, ön dingiller ve diğer dingil komponentleri geliştirerek üretiyor.

Ar-Ge çalışmaları ile otomotiv sektörüne güç katıyor

Ege Endüstri, başarılı Ar-Ge çalışmaları, teknoloji ve insan kaynağı yatırımları, yüksek üretim kapasite kullanımı ile sektördeki yerini kararlı bir şekilde güçlendiriyor.

Başarılı Ar-Ge projeleri sonucunda elde edilmiş Ege Endüstri'ye ait tesciller sadece Türkiye değil, firmanın iş yaptığı diğer ülkelerde de yürütülüyor.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı müşterilerine hizmet veren Ege Endüstri'nin % 64'ü Bayraktar Grubu'na ait; hisselerinin % 34'ü ise Borsa İstanbul'da BIST 100 firmaları içinde işlem görüyor.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:43 Kaynak: Bültenler
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