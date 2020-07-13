İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 listesinde ESO üyesi 4 firma bulunuyor - Son Dakika

İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 listesinde ESO üyesi 4 firma bulunuyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 araştırmasında üyeleri 4 firmanın da yer aldığını belirterek, "Geleceğimiz için çalışan firmalarımızı kutlarız" diye belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 araştırmasında üyeleri 4 firmanın da yer aldığını belirterek, "Geleceğimiz için çalışan firmalarımızı kutlarız" diye belirtti.

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Açıklanan 500 büyük sanayi kuruluşları listesinde Eskişehir Sanayi Odası üyesi firmaların olduğunu belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Merkez kayıtları odamızda olan 4 firmanın listede olduğunu görüyoruz. Ancak söz konusu listenin hazırlanmasında firmaların kayıtlı adreslerinin baz alındığını da bilmeliyiz. Yani İSO 500 listesinde olan birçok firma aslında ana üretimlerinin bir kısmını Eskişehir'de gerçekleştirmekte. Bu firmalarımızı da düşündüğümüzde 500 listesinde daha çok Eskişehir'den sanayi kuruluşunun yer aldığını söyleyebiliriz" dedi.


Söz konusu bu 4 firmanın 33'üncü sırada Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş, 94'üncü sırada Tusaş Motor Sanayii A.Ş, 256'inci sırada Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş. ve 463'üncü sırada Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. olduğunu belirten Kesikbaş, "Listede yer alarak şehrimizin ismini üretim ile duyuran, ülkemizin geleceği için istihdam sağlayan, gurur kaynağımız üye firmalarımızı çalışmalarından dolayı kutlarız" dedi.


Ana üretimlerinin bir bölümünü Eskişehir'de gerçekleştiren firmalar hakkında da bilgi veren Kesikbaş, listede yer alan ve Eskişehir'de üretimini sürdüren firmaların ise Ford, Arçelik, Eti Maden, Anadolu Cam, Pınar Süt, Çimsa, Paşabahçe, Elvan Gıda, İzocam, Konveyör, Milangaz, Modern Oluklu, Tarım Kredi Yem, Türkiye Şeker Fabrikaları olduğunun ve bu firmaların Eskişehir'de ciddi istihdam ve sanayi oluşturduklarının bilgisini verdi.


500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine genel olarak bakıldığında, 2019 yılında iç talep ve satışların yavaşladığını, dünya ticaretindeki daralma ile emtia fiyatlarındaki düşüşün etkilerinin görülmekte olduğunu belirten Kesikbaş, ticaret savaşları ve korumacılık önlemlerinin etkili olduğuna vurgu yaptı. - ESKİŞEHİR

İstanbul Sanayi Odası, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 listesinde ESO üyesi 4 firma bulunuyor - Son Dakika Ekonomi
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