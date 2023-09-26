Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında zirve yine Tüpraş'ın - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında zirve yine Tüpraş'ın

Son Güncelleme: 26.09.2023 11:10

İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla listede ilk sırayı aldı.

STAR RAFİNERİ İKİNCİ, FORD OTOMOTİV ÜÇÜNCÜ

2021'de üçüncü sırada olan Star Rafineri 189,2 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Ford Otomotiv ise 140,1 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ DÖRDÜNCÜ SIRADA

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 87,8 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer alırken, İAR'ı, 69,5 milyar lirayla Ereğli Demir ve Çelik, 66,9 milyar lirayla İskenderun Demir ve Çelik izledi. İAR ile Ereğli Demir ve Çelik'in ikişer basamak yükselmesi dikkat çekti.

TOYOTA ÜÇ BASAMAK BİRDEN GERİLEDİ

Toyota Otomotiv 65,9 milyar lirayla 7'nci, Arçelik 64,1 milyar lirayla 8'inci, Oyak-Renault 62,7 milyar lirayla 9'uncu, Tofaş 59,8 milyar lirayla 10'uncu sırada yer aldı. Toyota 3 basamak birden gerilerken, Arçelik, Oyak-Renault ve Tofaş'ın sıralamadaki yeri değişmedi.

Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında zirve yine Tüpraş'ın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında zirve yine Tüpraş'ın - Son Dakika
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