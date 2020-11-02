İSO Sektörel PMI: Faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı 8'e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel PMI Ekim verilerine göre, faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı Eylül'deki yediden, ağaç ve kağıt ürünleri sektörünün büyüme bölgesine geri dönmesiyle Ekim ayında sekize yükseldi.

Ekim anketi sonuçlarını değermendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"İstihdamın yaklaşık üç yıldır ilk kez tüm sektörlerde artış göstermesi, Türk imalatsektörünün genelinde toparlanmanın devam ettiğine ve firmaların bu toparlanmanın kalıcılığına işgücüne yatırım yapacak kadar güven duyduğuna işaret ediyor. Ancak talep görünümünde büyük farklılıklar devam ediyor. "Giyim ve gıda ürünleri gibi daha çok tüketiciye yönelik çalışan sektörlerdeki firmalar, Ekim'de de yeni sipariş almakta zorlanmaya devam etti. Buna karşılık, ana metal sanayi ve kimyasal, plastik ve kauçuk gibi sektörler güçlenmeyi sürdürdü. "Tedarik zincirlerinin toparlanmayı etkin bir şekilde destekleme kabiliyeti, 2020'nin geri kalanında ve 2021'de takip edilecek kritik konulardan biri olacak. Girdi talebindeki artış, zaten zorlanmakta olan tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturuyor. "Öyle ki, sektörlerin yarıdan fazlasında teslimat süreleri Ekim ayında bir önceki aya göre daha yüksek oranda arttı. Fiyatlardaki artışın firmalar açısından yeni sipariş bulmayı zorlaştırması, enflasyonist baskıların da toparlanmayı engellemeye başladığını gösteriyor. "Türk lirasındaki değer kaybı yavaşlama belirtisi göstermezken, maliyet yüklerindeki artış nedeniyle tüm sektörler satış fiyatlarını değişen oranlarda artırdı. Sonuç olarak, genel görünüm sektörlerin çoğunda olumlu; ancak firmaları etkileyen önemli zorluklar mevcut."İSO'dan yapılan açıklamada, "Anket kapsamında takip edilen 10 sektör içerisinde en güçlü büyüme yine ana metal sanayi ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kaydedildi" denildi ve eklendi: "Üretim ve istihdamdaki en yüksek oranlı artış ana metal sanayi sektöründe gerçekleşirken kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü ise yeni siparişlerdeki büyümenin başını çekti. Ekim ayında faaliyet koşulları zayıflayan iki sektör, gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri oldu. "Mevcut daralma eğilimi gıda ürünlerinde ikinci, giyim ve deri ürünleri sektöründe sekizinci aya ulaştı. Bu iki sektör, aynı zamanda üretimin de düşüş gösterdiği alanlar oldu."Öte yandan, koronavirüs salgını kaynaklı daralmanın ardından toparlanma süreci devam ederken, 10 sektörün beşi eylül ayına göre daha güçlü üretim artışı gerçekleştirdi. "Yurt dışından alınan yeni siparişlerdeki güçlü iyileşmenin yansıması olarak, toplam yeni siparişlerde genele yaygın artışlar gerçekleşti. Takip edilen on sektör içerisinde yeni ihracat siparişleri artan sektör sayısı eylülde dört iken, ekimde sekize yükseldi. "İmalat sanayi işgücü piyasasında olumlu gelişmeler söz konusu oldu. 2017 yılı sonundan beri ilk kez tüm sektörler istihdam artışı sağladı. Türk lirasındaki değer kaybının devam etmesi, Ekim ayında fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti. "Nihai ürün fiyatlarında da benzer bir tablo izlendi ve sekiz sektörde enflasyon ivme kazandı. Covid-19 ve malzeme yetersizlikleri nedeniyle, tedarik zincirindeki aksamalarda düzelme belirtisi gözlenmedi."İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI® endeksleri, IHS Markit tarafından, Türkiye imalat sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 800 şirketten oluşan panelden elde edilen anket verileri kullanılarak oluşturulmaktadır. 10 imalat sektörü için hazırlanan ve üretim, talep, kapasite, fiyatlar ve satın alımları kapsayan endeksler, ilgili sektörlerin ekonomik performansına ilişkin öncü göstergelerdir. (Grafik)