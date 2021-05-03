İSO Sektörel PMI: Son dalga 10 sektörü olumsuz etkiledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan verilerine göre Covid-19 salgınının son dalgası, anket kapsamında takip edilen 10 sektörün tamamını üretim yönünden olumsuz etkiledi ve üretimde genele yaygın bir yavaşlama gözlendi.
Benzer şekilde geniş çaplı ivme kaybının yaşandığı yeni siparişlerde ise sadece kara ve deniz taşıtları sektörü artış bildirdi.Nisan anketi sonuçlarını değerlendirn IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Türkiye'de COVID-19 salgınının son dalgası, Nisan ayında imalat sektörleri üzerinde genele yayılı bir etki yarattı ve takip edilen on sektörün tamamı farklı biçimlerde ivme kaybı gösterdi."Bununla birlikte, üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamalar, geçen yılın aynı dönemlerindeki ilk pandemi dalgasına göre çok daha sınırlı kaldı. Vaka sayıları azaldığında bu göstergelerde hızlı bir toparlanma göreceğimize inanıyoruz. "Nitekim, firmaların istihdam artırmaya devam ederek daha iyi koşullara göre hazırlanmaları, üretim ve yeni siparişlerdeki duraksamayı geçici gördüklerine işaret ediyor."Yeni siparişlerde olumlu bir performansın gerçekleştiği tek sektör kara ve deniz taşıtları oldu. Ancak bu faaliyet grubu da tedarik zincirindeki ciddi gecikmelerden etkilenmeye devam etti. Benzer bir durum, takip edilen diğer tüm sektörlerde de söz konusuydu."İSO'dan yapılan açıklamaya göre, sektörlerin çoğunda çalışan sayılarının artmaya devam etmesi, anketin görece olumlu gelişmesi olarak kaydedildi. Yeni siparişlerin önemli ölçüde yavaşladığı ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe üretimdeki en belirgin düşüş yaşandı. Üretimde en ılımlı yavaşlama ise ana metal sanayinde gerçekleşti. Kara ve deniz taşıtları sektöründeki firmaların yeni siparişleri son üç ayda ilk kez artış gösterdi. Diğer tüm sektörlerin yeni siparişleri ivme kaybetti.Buna göre, gıda ürünleri, ana metal sanayi ve tekstil ürünleri sektörlerinin yeni ihracat siparişleri artış kaydetti. Sektörlerin çoğunluğu yeni işe alımlara devam etti. Giyim ve deri ürünleri ile gıda ürünleri hariç tüm sektörlerde işgücü sayıları arttı. İstihdamda en güçlü artışlar ana metal sanayi ile makine ve metal ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. On sektörün tamamında tedarikçilerin teslimat süreleri değişen düzeylerde artış gösterdi. "Tedarik zincirlerindeki en belirgin bozulma makine ve metal ürünleri sektöründe gerçekleşirken gıda imalatçılarının teslimat süreleri çok hafif arttı. Gıda ürünleri, arz tarafındaki bu görece olumlu tablonun sonucu olarak, hem girdi maliyetlerinin hem satış fiyatlarının en düşük oranda arttığı sektör oldu. "Buna rağmen, enflasyonist baskılar güçlü seyretmeye devam etti. Girdi maliyetlerinde en keskin artış ana metallerde gerçekleşirken en yüksek nihai ürün fiyatları enflasyonu ise ağaç ve kağıt ürünlerinde kaydedildi. Sektörlerin çoğunda iş yüklerinin azalması, imalatçıların satın alma faaliyetlerini yavaşlatmasına yol açtı. Satın alma hacminde artış gerçekleşen tek sektör tekstil oldu. Girdi stokları yaygın bir şekilde azaldı. (Grafik)
Kaynak: DHA
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