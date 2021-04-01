İSO Sektörel PMI: Tüm sektörlerde girdi maliyetleri yükseldi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Mart verilerine göre, Mart ayında sektörlerin tamamı "girdi maliyetlerinde güçlü artış" bildirdi.

İSO açıklamasına göre, Mart ayında üretimdeki en hızlı genişleme ana metaller sektöründe oldu ve yalnızca üç sektörün yeni siparişleri artarken, ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri dışındaki tüm sektörler ek personel aldı. Tedarik zincirlerindeki aksamalar, tüm sektörlerin ortak sıkıntısı olmayı sürdürdü. Hammaddelere erişimdeki zorluklar ve TL'deki zayıflık, enflasyonist baskıların yükselmesinde etkili oldu.