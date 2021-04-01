İSO Sektörel PMI: Tüm sektörlerde girdi maliyetleri yükseldi - Son Dakika

İSO Sektörel PMI: Tüm sektörlerde girdi maliyetleri yükseldi

01.04.2021 10:42
İSO Sektörel PMI: Tüm sektörlerde girdi maliyetleri yükseldi, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Mart verilerine göre, Mart ayında sektörlerin tamamı "girdi maliyetlerinde güçlü artış" bildirdi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Mart verilerine göre, Mart ayında sektörlerin tamamı "girdi maliyetlerinde güçlü artış" bildirdi.

İSO açıklamasına göre, Mart ayında üretimdeki en hızlı genişleme ana metaller sektöründe oldu ve yalnızca üç sektörün yeni siparişleri artarken, ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri dışındaki tüm sektörler ek personel aldı. Tedarik zincirlerindeki aksamalar, tüm sektörlerin ortak sıkıntısı olmayı sürdürdü. Hammaddelere erişimdeki zorluklar ve TL'deki zayıflık, enflasyonist baskıların yükselmesinde etkili oldu.

Mart anketi sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Sektör bazlı son veriler, içerdiği kimi olumlu gelişmelere rağmen firmaların faaliyetleri olumsuz etkileyen bir dizi faktörle uğraşmak zorunda kaldığını açık bir şekilde gösteriyor."Sektörlerin çoğunda üretimin genişlemesi ve istihdamdaki genele yaygın artışların devam etmesi Mart anketinin olumlu gelişmeleri olarak kayda geçti."Umut verici bir diğer gelişme, yeni ihracat siparişlerinin birkaç sektörde artmasıydı. Bu durum COVID-19 salgınının getirdiği zorlukların ardından uluslararası talebin güçlenmeye başlamış olabileceğine işaret etti. "Yeni ihracat siparişlerindeki güçlü büyüme, özellikle giyim ve deri ürünleri sektörünün toplam yeni siparişlerinde bir yılı aşkın süredir ilk kez artış kaydedilmesinde rol oynadı."Öte yandan, tedarik zincirlerindeki aksamalar ciddi şekilde devam etti ve tüm sektörler, ihtiyaç duydukları malzemelerin temininde zorluklarla karşılaştı. Bu durum enflasyonist baskıların artmasında da etkili oldu. Yılın başındaki kısa süreli toparlanmanın ardından Türk lirasında yeniden başlayan değer kaybı, yakın gelecekte maliyet enflasyonunu artıracak gibi görünüyor."Bu zorlukların yakın zamanda hafiflemeye başlayacağı ve böylece sanayi firmalarının iş hacimlerinde kalıcı iyileşmelerin mümkün hale geleceği ümit ediliyor."İSO açıklamasına göre, izlenen 10 sektörün altısı Mart'ta üretim artışı sağlarken, bu gelişme sadece dört sektörün genişlediği Şubat ayına göre iyileşme anlamına geldi. Yılın ilk iki ayında olduğu gibi Mart'ta da üretimdeki en hızlı genişleme ana metaller sektöründe gerçekleşti: "Ayrıca, gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinin büyüme bölgesine geri dönmesi de dikkat çekti. Daha zayıf bir görünümün izlendiği yeni siparişler tarafında ise sadece üç sektör büyüme kaydetti."Giyim ve deri ürünleri sektöründe yeni siparişler bir yılı aşkın süredir ilk kez arttı ve bu artışın güçlü olmasında yeni ihracat siparişlerindeki hızlı yükseliş belirleyici oldu. İstihdam, son ankette de en olumlu gelişmelerin yaşandığı alan olmayı sürdürdü. İkisi hariç tüm sektörler Mart'ta ek personel alımına gitti. Ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri bu durumun istisnası oldu."İstihdamdaki en yüksek oranlı artış elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe kaydedildi. Tedarik zincirlerindeki aksamalar, tüm sektörlerin ortak sıkıntısı olmaya devam etti. Teslimatlardaki en belirgin gecikmeler ana metal sanayi ile makine ve metal ürünleri sektörlerinde kaydedildi."Hammaddelere erişimdeki zorluklar ve Türk lirasındaki zayıflık, enflasyonist baskıların yükselmesinde etkili oldu. Mart'ta 10 sektörün tamamı girdi maliyetlerinde güçlü artışlar bildirirken sektörlerin büyük bir bölümünde enflasyon şubata göre yüksek oranda gerçekleşti. "Hammadde konusunda yaşanan sıkıntılar, stokları da etkiledi. On sektörün tamamında nihai ürün stokları azalırken girdi stokları sadece iki sektörde artış kaydetti." (Grafik)


İSO Sektörel PMI: Tüm sektörlerde girdi maliyetleri yükseldi
İSO Sektörel PMI: Tüm sektörlerde girdi maliyetleri yükseldi

İstanbul Sanayi Odası, İhracat, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSO Sektörel PMI: Tüm sektörlerde girdi maliyetleri yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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