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İSO Sürdürülebilirlik Programı Ödülleri, İTÜ Çekirdek Big Bang'de sahiplerini buldu - Son Dakika

İSO Sürdürülebilirlik Programı Ödülleri, İTÜ Çekirdek Big Bang'de sahiplerini buldu

06.12.2021 11:43
İSO Sürdürülebilirlik Programı Ödülleri, İTÜ Çekirdek Big Bang'de sahiplerini buldu

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında girişimcilere verdiği 500 bin TL'lik İSO Sürdürülebilirlik Programı Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında girişimcilere verdiği 500 bin TL'lik İSO Sürdürülebilirlik Programı Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO'nun ana paydaşı olduğu İTÜ Çekirdek Big Bang Start Up Challange 2021 yarışmasının ödül töreni düzenlendi. İTÜ Çekirdek girişimcilik ekosisteminin girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdiği Big Bang Start Up Challange'da, İSO'nun sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında girişimcilere verdiği 500 bin TL'lik İSO Sürdürülebilirlik Programı Ödüllerine Esular, DATASANCE, İyiEkim Myco ve VBS Enerji Mühendislik ve Danışmanlık (AEOLUS) girişimleri layık görüldü. Açılışta İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın video mesajının yayınlandığı törene, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, İSO Meclis Üyeleri Fahri Gök ve Gökhan Turhan da katıldı.

Açıklamada video mesajdaki görüşlerine yer verilen Bahçıvan, "İSO olarak geçtiğimiz altı yılda olduğu gibi bu yıl da girişimcilik ekosistemine destek olmak amacıyla ülkemizin ve dünyanın nadide kuluçka merkezlerinden olan İTÜ Çekirdek'le omuz omuza yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz. İSO olarak 2021 yılını Sürdürülebilirlik yılı ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Bu konuda attıkları en değerli adımlardan birinin İTÜ Çekirdek'le yaptıkları iş birliği olduğunun altını çizen Bahçıvan, "Bu iş birliği kapsamında girişimlerin sürdürülebilirlik alanına odaklanmalarını; insanlık, doğa ve dünya için çözümler üretmelerini hedefledik. Bu amaçla çalışmaya 2020 yılında başlamış ve geçtiğimiz sene yine bu sahnede girişimlere çağrıda bulunmuştuk. Sonuç olarak, İSO İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programına sadece bir yılda 361 başvuru aldık ve 63 girişim destekledik. Diliyorum ki, İSO ve İTÜ ARI Teknokent olarak, mentorlarımızla, danışmanlarımızla, sanayicilerimizle ve değerli girişimcilerimizle başlattığımız bu program yarınlara sürdürülebilir, yaşanabilir bir Türkiye ve daha iyi bir dünya bırakmak için tarihi bir adım olur." açıklamasında bulundu.

"İTÜ Arı Teknokent büyük bir marka olacak"

Verilen bilgiye göre, 20 İTÜ Çekirdek girişimcisinin sahnede yaptıkları sunumla yatırımcıların desteğini istediği Big Bang'de, İSO Sürdürülebilirlik Programı Ödülünü İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe açıklayarak proje sahiplerine takdim etti.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Tepe, 7. kez Big Bang Start Up Challenge sahnesinde olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

İTÜ Arı Teknokent ile Türkiye'de gurur duydukları bir kuluçka merkezinin olduğunu hatırlatan Tepe, şunları kaydetti:

"Girişimciler bu yolu çok hızlı tırmanıyorlar. İTÜ Arı Teknokent büyük bir marka olacak. Dünyadaki girişimcilerden genel olarak yüzde 3'ü ticarileşebiliyor, diğerleri fikirlerini hayata geçiremiyorlar. Bu anlamda İSO'nun girişimcilerin yanında olması, sanayici olarak girişimlere rehberlik yapmak bizim için gururdur. İSO olarak 2021 yılının adını Sürdürülebilirlik yılı koyduk ve bu konuda pek çok etkinlik yaptık. Dünyayı tüketmeden dünya için üretmek nasıl olmalı diyerek ciddi çalışmalara imza attık. Bu yıl İSO Sürdürülebilirlik Ödülü ile de sürdürülebilirlik alanındaki girişimcileri destekleyeceğiz. Bugüne kadar Big Bang kapsamında girişimlere nakit olarak 1 milyon 350 bin TL ödül verdik. Ancak daha da önemlisi girişimcileri KOZA programımıza davet ediyoruz ve onlara ticarileşmelerinde rehberlik yapıyoruz."

İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Atilla Dikbaş da İTÜ Çekirdek'in kurulduğu 2011 yılından bu yana girişimcilik ekosisteminin 50 kat büyüdüğünü belirtti.

Girişimcilik ekosisteminin kolay olmadığını, dünya genelinde kuluçka merkezlerinin problemleri bulunduğunu ifade eden Dikbaş, "Üniversiteler, paydaşlar ve yöneticilerin destekleri ile biz bu noktaya geldik. Bu alanda küresel iş birlikleri önemli. İTÜ Çekirdek olarak global alanda ses getirmek istiyoruz. 2022 yılında Türkiye dışından startupları İTÜ Çekirdek'e çekmeye odaklanarak, global bir iletişim sürdüreceğiz. Bu çalışmamız 'İTÜ Seed' çatısı altında hayata geçirilecek. Bu proje ile ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub olması için çalışacağız, yerli yabancı tüm startupları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Konuya ilişkin web sitesini 2022'nin ilk aylarında hizmete açacağız." açıklamasında bulundu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSO Sürdürülebilirlik Programı Ödülleri, İTÜ Çekirdek Big Bang'de sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSO Sürdürülebilirlik Programı Ödülleri, İTÜ Çekirdek Big Bang'de sahiplerini buldu - Son Dakika
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