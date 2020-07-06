İSO, "Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı" düzenledi - Son Dakika

İSO, "Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı" düzenledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, "Yaklaşık 28 milyar dolar ihracat yapan ve tarım, üretim ve pazarlama birlikte düşünüldüğünde 2 milyonun üzerinde istihdam sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörümüzün ana ham maddesi olan pamuk, ülkemizin en...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, "Yaklaşık 28 milyar dolar ihracat yapan ve tarım, üretim ve pazarlama birlikte düşünüldüğünde 2 milyonun üzerinde istihdam sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörümüzün ana ham maddesi olan pamuk, ülkemizin en stratejik tarım ürünlerindendir. Bu sebeple yapılan her çalışmayı, verilen her desteği fazlasıyla hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

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İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, "Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı" düzenledi.

Sektör temsilcilerinin katılımıyla Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve kalkınmasına katkı sunmayı hedefleyen çalıştayın raporu, pamuk için yeni ve kapsamlı bir üretim politikası gerekliliğini ortaya koydu.

Çalıştay sonrası hazırlanan raporda ise Türkiye'nin pamukta dünyanın en etkili üreticisi olabilecek durumdayken gücünü yeteri kadar kullanamadığı belirtildi.

Raporda, arazi bölünmesi, göç, destek politikaları gibi faktörler nedeniyle pamuk ekim alanının; son 20 yılda yaklaşık yüzde 30 azalarak 5 milyon dekarın altına indiği, 2020'de de yine yüzde 35 civarında düşüş yaşamasının beklendiği kaydedildi.

Dünyadaki GDO'suz pamuğun yüzde 80'ine yakınını üreten Türkiye'nin pamuktaki gerilemenin önüne geçmesi ve dünya markası olması için aciliyeti ve etki gücü yüksek "10 politika önerisine" de raporda yer verildi.

Öneriler arasında, pamuğun stratejik ürün olması, verimle birlikte kaliteyi ve sürdürülebilirliği önceleyen, pamuğu alternatif ürünlere ve fiyat dalgalanmalarına karşı koruyacak bir destekleme sistemi oluşturulması, çiftçilerin; sulama, gübreleme, ilaçlama ve hasat konularında eğitilmesi ve bütün süreçlerde bilgilendirilmesi, üretim, hasat ve çırçırlama süreçlerinin modernize edilmesi, organik ve iyi pamuk üretiminin yaygınlaştırılması gibi konular yer aldı.


"Pamuk, verilen her desteği fazlasıyla hak etmektedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, "Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı Raporu"nun birçok başlıkta Türkiye'nin pamuk gerçeğini ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 28 milyar dolar ihracat yapan ve tarım, üretim ve pazarlama birlikte düşünüldüğünde 2 milyonun üzerinde istihdam sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörümüzün ana ham maddesi olan pamuk, ülkemizin en stratejik tarım ürünlerindendir. Bu sebeple yapılan her çalışmayı, verilen her desteği fazlasıyla hak etmektedir.

'Beyaz altın' olarak da adlandırılan pamuk için hazırladığımız rapordaki önerilerimizin ivedilikle uygulamaya alınması; üretim maliyetlerinin azalmasına, verimlilik, kalite ve katma değerin artmasına, ithalat ihtiyacının gerilemesine ve sektörün ülke ekonomisi ve ihracatına daha fazla katkı sağlamasına zemin hazırlayacak."

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSO, 'Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı' düzenledi - Son Dakika Ekonomi
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