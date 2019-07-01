İSO Tu¨rkiye İmalat PMI yaklaşık son 1 yılın yükseğinde
10 dakika önce
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, haziranda 47,9 puanla son 11 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:38
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye
İmalat PMI, haziranda 47,9 puanla son 11 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
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