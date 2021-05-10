İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 56.0'ya yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 56,0'ya yükseldi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 56,0'ya yükseldi. İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Martta 54.7 olan Endeks, Nisan'da 56.0'ya yükselerek üst üste üçüncü ay eşik değer 50.0'nin üzerinde kaydedildi ve ihracat pazarlarının talep koşullarında güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.IHS Markit Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, endeksteki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Talep koşullarının birçok pazarda güçlenmekte olduğu görülüyor ve bu eğilim Türk imalatçılarına yurt dışına ürün satabilmeleri için fırsat sunuyor. "Türk imalat sektörlerinin endeks kapsamında takip edilen en büyük üç ihracat pazarı, cesaret verici bir şekilde hızlı büyüme gösteriyor. "Yine de Covid-19 salgını endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve yeni enfeksiyon dalgaları halen talebi olumsuz etkileme ve lojistik sorunlar yaratma potansiyeline sahip."İSO açıklamasında, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ekonomik aktivitesinin Nisan'da güçlü ve ivme kazanan bir artış gösterirken bu aynı zamanda küresel çapta en yüksek büyüme hızı olarak dikkat çektiğine işaret edilerek, "Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 6 olan ABD, takip edilen pazarlar arasında yüzde 10 payı olan Almanya ve yüzde 7.0 paya sahip Birleşik Krallık 'ın ardından geliyor" denildi.Buna göre, Avrupa'da da talep koşulları iyileşme gösterirken bu durum büyük ölçüde imalat sektörünün güçlü performansından kaynaklandı. Genel ekonomik aktivite Almanya'da belirgin bir büyüme sergilerken, Birleşik Krallık'ta toparlanma hız kazandı ve üretim Ekim 2013 döneminden beri en yüksek oranda arttı. İtalya ve Fransa 'da ekonomik aktivite ılımlı artış kaydetti. Açıklamada ayrıca, Fransa'nın üretiminin son sekiz ayda ilk kez arttığı, İspanya 'da büyümenin iki yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızda gerçekleşirken, Hollanda 'da imalat sanayi üretiminin anket geçmişinin en yüksek oranında arttığının altı çizildi. Orta Doğu 'da, Mısır ve Lübnan 'daki zayıflık dışında talep eğilimlerinin genel olarak olumlu geliştiği, Suudi Arabistan , Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar 'da faaliyet koşullarının da güçlü iyileşme sergilediği belirtilerek, şöyle denildi: "Takip edilen ülkelerin çoğunda üretim nisanda artış kaydetse de, Covid-19 salgını Brezilya ve Kenya gibi vaka sayılarının arttığı veya yüksek kaldığı ülkeleri olumsuz etkiledi. Brezilya dışındaki BRIC (Brezilya, Rusya , Hindistan, Çin) ülkelerinde ekonomik aktivite artış kaydetti. Ancak salgının yeniden hızlandığı Hindistan'da önümüzdeki aylarda talep zayıflığı ihtimali arttı ve bu durum büyümenin yavaşlamasına yol açtı. (Grafik)



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