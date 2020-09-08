İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi ağustosta 52,4 oldu

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustosta 52,4'e gerilese de ihracat ikliminde güçlü iyileşmenin sürdüğü yönünde sinyal verdi ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste ikinci ay iyileşmeye işaret etti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ağustos 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Temmuz'da 53,0 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 52,4'e gerilese de ihracat ikliminde güçlü iyileşmenin sürdüğü yönünde sinyal verdi ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste ikinci ay iyileşmeye işaret etti. Ağustosta genel tablodaki iyileşme görünümüne rağmen, farklı ihracat pazarları arasında ayrışmalar söz konusuydu. Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı krize bağlı olarak bazı ülkeler daralma bölgesinde kalırken bazılarında da henüz yeni başlamış olan toparlanmanın hız kestiği görüldü. Öte yandan, talebin güçlendiği birçok ülke de vardı.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ve Türk imalat sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 5 pay alan ABD'de üretimin ağustosta son 17 ayın en yüksek hızında gerçekleşmesi umut verici bir gelişme oldu. Kanada'da da büyüme hız kazandı ve imalat sanayi üretiminde son iki yılın en güçlü artışı gerçekleşti. Birçok Euro bölgesi ekonomisinde Covid-19 vaka sayılarındaki artışla birlikte toparlanmanın hız kestiğine yönelik işaretler söz konusuydu. Temmuz ayındaki artışlarından ardından ağustosta hem İtalya hem de İspanya'da ekonomik aktivite düşüş kaydetti. Fransa ve Almanya'da ise üretim artışı devam etti ancak bu artışlar önceki aya göre hız kesti. Covid-19 kısıtlamalarının ardından üretimin yeniden büyüme bölgesine geçtiği Türk imalat ürünlerinin ikinci en büyük ihracat pazarı Birleşik Krallık'ta güçlü artış sergileyen ekonomik aktivite önceki aya göre de ivme kazandı.

Rusya'da son üç buçuk yılın en yüksek oranı

Rusya'da özel sektörün büyümesi hızlandı ve Ocak 2017'den beri en yüksek oranda gerçekleşti. Üretimin üst üste dördüncü ay ve belirgin bir hızla arttığı Çin, Covid-19 kaynaklı krizden güçlü şekilde toparlanan ülkeler arasında yer aldı. Diğer BRIC ülkelerinde ise zıt yönde eğilimler gözlendi. Brezilya'da, imalat sanayi üretimindeki güçlü artış sayesinde ekonomik aktivite büyüme bölgesine geri döndü. Buna karşılık Hindistan'da üretimde devam eden gerileme trendi beşinci aya ulaştı. Ağustos ayında Orta Doğu'daki talep koşulları genel olarak zayıf kaldı. Petrol dışı üretim aktivitesi Suudi Arabistan'da hafif azalırken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'da ılımlı düzeyde iyileşmeler gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Ağustos ayında ihracata yönelik talep koşulları genel olarak iyileşme gösterdi. Ancak veriler, toparlanmanın düzensiz ve öngörülemez bir yapıda olduğuna işaret etti. Geçen ay iyileşmeye öncülük eden birçok Euro Bölgesi ekonomisinde, Covid-19 vaka sayısındaki artışların yeniden başlamasına paralel olarak toparlanma hız kesti. Bu nedenle büyümeyi sürükleyenler ABD ve Birleşik Krallık olurken, ABD'de üretim neredeyse bir buçuk yılın en hızlı artışını kaydetti. Gelişmeler, Türk firmalarının ihracat pazarlarındaki talep koşullarında yaşanan sert değişimlerle bir süre daha mücadele etmek zorunda kalacağını gösteriyor." - İSTANBUL