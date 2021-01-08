Son dakika haber | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Aralık'ta 50.5'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Aralık'ta 50.5'e yükseldi

08.01.2021 10:29
Son dakika haber | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Aralık'ta 50.5'e yükseldi, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım'daki 48.9 düzeyinden, Aralık'ta 50.5 ile yeniden eşik değerin üzerine çıktı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım'daki 48.9 düzeyinden, Aralık'ta 50.5 ile yeniden eşik değerin üzerine çıktı.

Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Kasım ayındaki kısıtlamaların ardından Avrupa'nın bazı bölgelerinde Covid-19 salgınına yönelik sınırlamaların gevşetilmesi, ihracat pazarlarının talep koşullarındaki güçlenmede etkili oldu" denildi.İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'ndeki gelişmeleri değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:  "2020'nin son ayına ilişkin veriler, Türk imalat sanayi ihracatçıları için iyileşen bir görünüme işaret etti. Avrupa'nın büyük bölümünde Kasım ayında uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ve ABD'deki talebin güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesi bu iyileşmede belirleyici oldu. "Salgın geniş çapta yayılmaya devam ettiği için yakın gelecek halen yüksek derecede belirsizlik taşıyor. Ancak aşı alanında yaşanan gelişmeler, ihracatçılar için 2021'in ilerleyen dönemlerinde daha güvenilir talep iyileşmeleri olabileceği yönünde umut veriyor."İSO açıklamasına göre, Almanya'daki üretim artışı yılın sonunda hafif hızlanırken, Birleşik Krallık'ta ise Kasım ayında kaydedilen gerilemenin ardından ekonomik aktivite büyüme bölgesine geri döndü. Diğer Avrupa ekonomilerine bakıldığında, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde daralmanın yavaşladığı gözlendi. Hollanda'nın imalat sanayi üretiminde keskin bir artış gerçekleşti ve büyüme önceki aya göre ivme kazandı.Açıklamada, "Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan ABD'de üretim 2020'nin son ayında belirgin şekilde artmaya devam etti. Bununla birlikte, kasımda beş buçuk yıllık rekor seviyeye ulaşan büyüme hızı aralıkta son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Diğer Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada'nın imalat sanayi üretimi yaklaşık iki buçuk yılın en yüksek oranında arttı" denildi ve şöyle devam edildi: "Bazı Orta Doğu ülkelerinde iyileşen performans, Türk imalat sanayi ihracatçılarının beklentilerini olumlu etkiledi. Kasımdaki düşüşün ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivite artış gösterirken, Suudi Arabistan'da büyüme hızı Kasım 2019'dan beri en yüksek düzeye çıktı. "PMI endekslerinin hesaplandığı ekonomiler içerisinde Tayvan'dan sonraki ikinci en güçlü üretim artışı Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Diğer Orta Doğu ülkelerinden Katar'da ekonomik aktivite artış kaydederken, Mısır ve Lübnan'da düşüş gözlendi." Asya'da ise Tayvan'ın üretimindeki güçlü büyüme, kıtanın büyük bölümünde kaydedilen olumlu performans için gösterge niteliğinde oldu. Çin'de ekonomik aktivitenin artış trendi sekizinci aya ulaştı ve Aralık ayında da güçlü seyretti. " Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Tayland ve Vietnam'da da büyüme kaydedildi.  Bununla birlikte, Japonya'nın daralma bölgesinde kalması dikkat çekti." (Grafik - Tablo)


Son dakika haber | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Aralık'ta 50.5'e yükseldi
Son dakika haber | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Aralık'ta 50.5'e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Aralık'ta 50.5'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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