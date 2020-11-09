İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 51.2'ye düştü - Son Dakika

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 51.2'ye düştü

09.11.2020 10:49
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 51.2'ye düştü, System.String[]

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Eylül'deki 51.9'dan, Ekim'de 51.2'ye geriledi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Eylül'deki 51.9'dan, Ekim'de 51.2'ye geriledi.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'ndeki gelişmelere ilişkin şunları söyledi: "Özellikle ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin güçlü performansları sayesinde Türk imalatçılarının ihracat iklimi iyileşmeye devam etti. Bununla birlikte, Covid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı Avrupa'da kışın yaklaşmasıyla birlikte tablonun kötüleştiği görülüyor. Türk imalatçıları için çok kritik bir pazar olan Avrupa'da talebin yavaşlaması, 2020 yılının geri kalanında ihracat satışlarını güvence altına almanın daha zor olabileceğine işaret ediyor."İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında güçlü seyreden pazarlardan biri, Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 5 olan ABD oldu. Dünyanın en büyük ekonomisinde üretim keskin bir artış göstererek Mayıs 2018'den beri en hızlı büyümeyi kaydetti.Covid-19 vaka sayılarının artması, birçok ülkede talebin düşmesine yol açtı. Bu nedenle ABD'deki tablonun aksine, Avrupa'da zayıflama belirtileri söz konusuydu. Ekim ayında Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan'da üretim azalırken, Birleşik Krallık'ta ise büyüme sert bir şekilde yavaşladı. Avrupa'nın ana güç kaynağı, büyümenin güçlü şekilde devam ettiği ve hatta eylül ayına göre hafif ivme kazandığı Almanya oldu.PMI anketleri ile takip edilen ve Türk imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Orta Doğu ülkelerinde dördüncü çeyreğin başında genel olarak pozitif eğilimler gözlendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'da ekonomik aktivite büyüme sergilerken, daralma yaşayan tek ülke Lübnan oldu.Gelişmekte olan büyük ekonomilerin de dahil olduğu diğer birçok ülke de ekim ayında büyümebölgesinde kaldı. Brezilya, Çin ve Hindistan'da üretim güçlü şekilde arttı ve büyüme hızı önceki döneme göre artış gösterdi.

Sahra Altı Afrika ülkelerinde de cesaret verici performanslar gerçekleşti. Türk imalat sanayi ihracatının yüzde 1'ini oluşturan yedi ülkeden Güney Afrika'nın üretimi son bir buçuk yılda ilk kez artış kaydederken, Gana, Kenya, Nijerya ve Uganda'da büyüme ivme kazandı. Mozambik ve Zambiya gibi ekonomik aktivitenin azaldığı yerlerde ise daralma yavaşladı. (Grafik)


İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 51.2'ye düştü

Türkiye, İhracat, Avrupa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 51.2'ye düştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Abdullah Avcı salı günü Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp çarşamba günü ilk idmanına çıkacak Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydeden işçi tazminatsız kovuldu Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor         
11:21
Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti         
10:57
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak         
10:55
Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada         
10:26
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı         
09:40
Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var         
09:30
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 11:43:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ekim'de 51.2'ye düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei