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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziranda 58,5'e yükseldi - Son Dakika

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziranda 58,5'e yükseldi

08.07.2021 11:13
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Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziranda 58,5'e yükseldi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziranda 58,5'e yükseldi. Endeks, Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep ikliminde belirgin iyileşmenin sürdüğünü ortaya koyarken, aynı zamanda Haziran 2006'dan beri en güçlü iyileşmeye işaret etti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Haziran 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Mayısta 58,4 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi haziranda 58,5'e yükselerek, Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep ikliminde belirgin iyileşmenin sürdüğünü ortaya koydu. Söz konusu veri aynı zamanda Haziran 2006'dan beri en güçlü iyileşmeye işaret etti.

Avrupa'da ekonomik aktivitede güçlü artış oldu

İkinci çeyrek sonunda Avrupa genelinde ekonomik aktivite güçlü artış sergiledi. Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya'nın üretiminde 10 yılı aşkın dönemin en hızlı artışı gerçekleşti. Euro Bölgesi'nin diğer pazarlarına bakıldığında, İtalya'da son 41 ayın, Fransa'da son 11 ayın en yüksek büyüme temposuna ulaşıldı. İspanya ise Şubat 2000'den beri en güçlü büyümeyi kaydetti. Birleşik Krallık'ta ekonomik faaliyetlerin genişleme hızı haziranda güçlü seyrini korudu ve mayıs ayında rekor düzeyin çok hafif altında gerçekleşti. Benzer bir tablo ABD için de söz konusu oldu. Bu ülkede büyüme hızı, bir önceki ay ulaşılan zirvenin ardından yavaşlamasına rağmen yine de anket geçmişinin en yüksek düzeyleri arasında yer aldı.

Talep, Orta Doğu'da genelde olumlu iken Asya'nın bazı bölgelerinde olumsuz

Orta Doğu'daki talep eğilimleri haziranda genel olarak olumluydu. Suudi Arabistan'da petrol dışı ekonomik aktivitede keskin artış devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri de güçlü büyümeyi sürdürdü. Mısır'da üretim son yedi ayda ilk kez artış kaydetti. Katar'da ise geçen yılın ağustos ayından beri en güçlü büyüme gerçekleşti. Takip edilen Orta Doğu ülkeleri arasında sadece Lübnan'ın ekonomik aktivitesi düşüş gösterdi, ancak bu ülkede de daralma görece ılımlı seyretti.

Haziran ayında bazı ülkelerde Covid-19 vaka sayılarındaki artışın hızlanması sonucu üretim hacimleri olumsuz etkilendi. Ancak bu durum ağırlıklı olarak Türk imalat ihracatının görece küçük bölümünü oluşturan pazarlar için geçerliydi. En hızlı daralma gösteren iki ülke Uganda ve Malezya oldu. Covid-19'un yol açtığı aksamalara bağlı olarak, Hindistan, Japonya ve Vietnam'ın dahil olduğu diğer birçok Asya ekonomisinde ekonomik aktivite zayıfladı. Çin'de ise üretim artışı ikinci çeyreğin sonunda devam etti, ancak ılımlı seyreden büyüme, on dört aydır devam eden genişleme sürecinin en düşük hızında kaydedildi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"Haziranda Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı olarak, Türk imalatçılarının Avrupa'daki ana ihracat pazarlarında ve ABD'de talep artmaya devam etti. Bu eğilimin önümüzdeki aylarda firmaların yeni iş hacmini desteklemesi bekleniyor. Öte yandan Covid-19 salgını, başta Asya olmak üzere dünyanın bazı bölgelerinde talep iklimini olumsuz etkilemeye devam etti. Bu durum, Türk ihracatçılarını doğrudan fazla etkilemese de salgının ekonomik toparlanmayı sekteye uğratma gücüne halen sahip olduğunu gösteriyor". - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziranda 58,5'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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