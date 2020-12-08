İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Kasım'da 48.9'a geriledi - Son Dakika

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım'da 48.9'a geriledi ve ihracatçıların talep koşullarında son beş aydır ilk kez bozulmaya işaret etti. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO açıklamasında, "Ekim'de 51.2 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım'da 48,9'a geriledi ve ihracatçıların talep koşullarında son beş aydır ilk kez bozulmaya işaret etti. İhracat iklimindeki bozulma büyük ölçüde Covid-19 salgınının ikinci dalgasının yeniden kısıtlamalara yol açtığı Avrupa'daki gerilemeden kaynaklandı" denildi.