İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Kasım'da 48.9'a geriledi - Son Dakika

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Kasım'da 48.9'a geriledi

08.12.2020 10:49
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Kasım'da 48.9'a geriledi, System.String[]

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım'da 48.9'a geriledi ve ihracatçıların talep koşullarında son beş aydır ilk kez bozulmaya işaret etti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım'da 48.9'a geriledi ve ihracatçıların talep koşullarında son beş aydır ilk kez bozulmaya işaret etti. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İSO açıklamasında, "Ekim'de 51.2 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım'da 48,9'a geriledi ve ihracatçıların talep koşullarında son beş aydır ilk kez bozulmaya işaret etti. İhracat iklimindeki bozulma büyük ölçüde Covid-19 salgınının ikinci dalgasının yeniden kısıtlamalara yol açtığı Avrupa'daki gerilemeden kaynaklandı" denildi.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi'ne ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:  "Kasım ayında Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarında farklı eğilimler gözlendi. Covid-19 salgınının ikinci dalgasının yeniden kısıtlamalara yol açtığı Avrupa'nın büyük bölümünde talep koşulları zayıfladı. Öte yandan, güçlü iyileşmenin devam ettiği ABD, anket kapsamında takip edilen tüm ülkeler arasında en yüksek oranlı büyümeyi gerçekleştirdi. İmalatçılar, Avrupa'daki otoritelerin virüs konusunda kontrolü hızlı bir şekilde ele geçirmelerini ve ekonomilerin hızlı bir şekilde yeniden açılarak büyüme eğilimindeki ABD'ye katılmalarını umacaklar."İSO açıklamasında şu bilgiler verildi: " İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan'da ekonomik aktivite keskin düşüşler kaydetti. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulamaya konulmasına bağlı olarak düşüş hızları önceki aya göre arttı.  "Birleşik Krallık son çeyreğin ortasında daralma bölgesine girdi. Üretimde kaydedilen ılımlı gerileme dört aylık genişleme eğilimini sona erdirdi. Avrupa'daki genel eğilimden farklı olarak, Almanya'nın talep koşullarındaki iyileşme devam etti. "Ekonomik aktivite üst üste beşinci ay arttı; ancak artış hızı söz konusu dönemin en düşük oranında gerçekleşti. "Türk imalat sanayi ihracatından yüzde 9 pay alan Almanya, Türk malları için en büyük pazar olma özelliğine sahip. Ancak diğer Avrupa pazarlarında talep ikliminin gösterdiği bozulma, Almanya'nın katkısından daha ağır bastı."Avrupa'daki tablonun aksine ABD'de ekonomik aktivite güçlü iyileşme gösterdi ve artış Mart 2015'ten beri en yüksek oranda gerçekleşti. "İmalat sektörü üretiminin ekim ayına yakın bir hızda arttığı Kanada da ekonomik aktivitenin belirgin iyileşme gösterdiği ülkeler arasında yer aldı. "Orta Doğu bölgesi kasımda karışık bir görünüm sergiledi. İmalatçıların bölgedeki en büyük ihracat pazarı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomik aktivite hafif bir gerilemeyle son altı ayın ilk düşüşünü kaydetti. Lübnan'da ekonomik zorluklar yaşamaya devam etti. "Öte yandan, Suudi Arabistan'da büyüme hızı son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Mısır ve Katar'da üretim artışı gözlendi. Kasım'da ABD'den sonra en güçlü üretim artışı hızı, büyüme oranının Temmuz 2014'ten beri en yüksek seviyeye çıktığı Tayvan'da kaydedildi." (Grafik)


İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Kasım'da 48.9'a geriledi
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Kasım'da 48.9'a geriledi

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Kasım'da 48.9'a geriledi - Son Dakika


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