İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 54,7'ye yükseldi - Son Dakika

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 54,7'ye yükseldi

09.04.2021 11:13
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 54,7'ye yükseldi, System.String[]

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, martta dikkat çekici bir artışla 54,7'ye yükseldi ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında güçlü iyileşme sinyali verdi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, martta dikkat çekici bir artışla 54,7'ye yükseldi ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında güçlü iyileşme sinyali verdi. Üst üste iki ay güçlenen ihracat iklimi, son 33 ayın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mart 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Şubat'ta 51,5 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, martta dikkat çekici bir artışla 54,7'ye yükseldi ve imalatçıların ihracat pazarlarındaki talep koşullarında güçlü iyileşme sinyali verdi. Üst üste iki ay güçlenen ihracat ikliminde Haziran 2018'den beri en hızlı iyileşme kaydedildi. Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 6'sını oluşturan ABD'de ekonomik aktivite 2021'in ilk iki ayında olduğu gibi martta da güçlü bir artış gösterdi. Büyüme hızı Ağustos 2014'ten beri en yüksek düzeyde gerçekleşti. Diğer kilit pazarların birçoğunda, talep koşulları ilk çeyrek sonunda belirgin iyileşme gösterirken büyüme genellikle imalat sanayi odaklı gerçekleşti. Almanya'da üretim üç yılı aşkın bir dönemin en hızlı artışını gösterdi. Büyüme bölgesine geri dönen Birleşik Krallık'ta ise ekonomik aktivite keskin bir şekilde arttı ve bu artış geçen yılın ağustos ayından beri en yüksek oranda kaydedildi. Öte yandan, koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik kısıtlamalara bağlı olarak diğer bazı önemli ihracat pazarlarında talep kırılganlığının devam ettiği gözlendi. Fransa'da altı aylık daralma döneminin ardından üretim yatay seyretti. İspanya'da aktivite son sekiz ayda ilk kez istikrar kazandı. İtalya'da üretim üst üste ikinci ay arttı, ancak büyüme hızı ılımlı düzeyde kaldı. Covid-19 vakalarındaki artışlar, bir dizi pazarda zorlu talep koşullarına yol açmayı sürdürdü.

Brezilya'da ekonomik aktive sert daraldı, Çin'de büyüdü

Ekonomik aktivitede 2020 Haziran ayından beri en sert daralmanın yaşandığı Brezilya, bu açıdan örnek teşkil etti. Ancak diğer BRIC ülkeleri daha iyi performans gösterdi. Rusya, Hindistan ve Çin'de ekonomik aktivite büyüme kaydetti. Orta Doğu'da ise talebin güçlendiğine yönelik bazı işaretler gözlendi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ekonomik aktivite belirgin şekilde arttı. Buna karşılık, Mısır ve Lübnan'da üretim martta azalmaya devam etti. Birçok ülkede imalat sanayi sektörü ilk çeyreğin sonunda güçlü üretim artışı kaydetti. Bu artışlar özellikle Hollanda, Avusturya ve Tayvan'da yüksek oranda gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "İlk çeyreğin sonunda birçok ülkenin imalat sanayi üretimi hızlanırken özellikle Türkiye'nin bazı önemli ihracat pazarlarında güçlü büyümeler gözlendi. Bu iyileşme, dünya genelindeki tedarik zinciri aksamalarına ve hammadde temininde yaşanan sıkıntılara rağmen söz konusu oldu. İhracat ikliminde son 33 ayın en güçlü artışının gerçekleşmesi, yakın gelecekte Türk imalatçılarının satış hacmi açısından önemli fırsatlara işaret ediyor. Diğer taraftan, ana ihracat pazarlarda vakaların artması durumunda Covid-19 salgınının halen büyümeyi engelleyebilecek güçte olduğu da göz önünde bulundurulmalı." - İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi martta 54,7'ye yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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