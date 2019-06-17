Son Dakika Haberleri: İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayıs ayında 51,9 oldu
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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayıs ayında 51,9 oldu

20 dakika önce

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs ayında 51,9 seviyesinde gerçekleşti.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi mayıs ayında 51,9 oldu, System.String[]
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs ayında 51,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2019 dönemi sonuçları açıklandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, nisan ayında 52,2 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 51,9 seviyesinde gerçekleşti. Raporda göre küresel ekonomik koşulların göreli olarak zayıf kaldığı Mayıs'ta, Türk imalatçılarının da temel ihracat pazarlarının çoğunda büyüme yavaşladı veya yatay seyretti. Bunun sonucunda ihracat koşullarındaki iyileşme ivme kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:28 Kaynak: İHA
İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, İhracat, Ekonomi
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