İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 58.4'e yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Nisan'daki 56.0'dan, Mayıs'ta 58.4'e yükselerek Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti.

Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.