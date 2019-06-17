İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, mayısta 51,9 oldu
57 dakika önce
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,9 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:33
imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Türkiye İhracat
İklimi Endeksi, geçen ay 51,9 seviyesinde gerçekleşti.
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