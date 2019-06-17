Son Dakika Haberleri: İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, mayısta 51,9 oldu
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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, mayısta 51,9 oldu

57 dakika önce

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,9 seviyesinde gerçekleşti.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, mayısta 51,9 oldu, System.String[]
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,9 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:33 
istanbul sanayi odası, ihracat, türkiye
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