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İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi mayısta 58,4'e yükseldi - Son Dakika

İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi mayısta 58,4'e yükseldi

08.06.2021 10:30
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Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 58,4'e yükselerek Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 58,4'e yükselerek Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Endeks, anket verilerinin başladığı Ocak 2002'den beri en yüksek değerlerden biri olarak kaydedildi ve Haziran 2006'daki rekor düzeye oldukça yakın gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Mayıs 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Nisanda 56,0 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi mayısta 58,4'e yükselerek Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep koşullarında belirgin bir iyileşmeye işaret etti. Söz konusu rakam, anket verilerinin başladığı Ocak 2002'den beri en yüksek değerlerden biri olarak kaydedildi ve Haziran 2006'daki rekor düzeye oldukça yakın gerçekleşti. Talepteki güçlü artışa bağlı olarak, bazı ana ihracat pazarlarının ekonomik faaliyetlerinde benzeri görülmemiş yükselişler kaydedildi.

AVRUPA VE ABD'DE REKOR ARTIŞLAR KAYDEDİLDİ

Birleşik Krallık'ta üretim Ocak 1998'den beri en yüksek oranda artarken, ABD'de büyüme bundan daha da hızlı gerçekleşti. Bu iki ekonomi birlikte Türk imalat ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Mayıs ayında Euro Bölgesi'nin talep görünümünde de iyileşme yaşandı. PMI verilerinin mevcut olduğu sekiz Euro Bölgesi ülkesinin tamamında ekonomik büyüme nisan ayına göre ivme kazandı. İrlanda, Hollanda ve Avusturya'da rekor artışlar kaydedildi. İkinci çeyreğin ortasına gelindiğinde Rusya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti de talep koşullarının çok daha güçlendiği yönünde sinyaller verdi.

Orta Doğu'da artış ve azalışlar var, Latin Amerika salgın nedeniyle zorlandı

Mayısta Orta Doğu'ya bakıldığında, Suudi Arabistan'da ekonomik aktivite önceki aya göre ivme kazanarak yaklaşık üç buçuk yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi. Öte yandan, büyüme Birleşik Arap Emirlikleri'nde son üç ayın, Katar'da ise son 11 ayın en düşük düzeylerine geriledi. Mısır ve Lübnan'ın üretiminde ise düşüş kaydedildi. Latin Amerika'nın bazı bölgeleri Covid-19 salgınının etkilerine bağlı olarak zorlanmaya devam etti. Kolombiya'nın üretiminde sert düşüş kaydedilirken Meksika belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kaldı. Brezilya'nın istikrar yakaladığına yönelik bazı işaretler gözlendi, ancak bu ülkede de talep koşulları hafif ölçüde bozulmaya devam etti.

ASYA, SALGININ ŞİDDETLENMESİNDEN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Hindistan'da son dönemde şiddetlenen salgın, ekonomik aktivitenin daralmasına yol açtı ve bu gelişme sekiz aylık büyüme dönemini sona erdirdi. Diğer Asya ekonomileri de salgının şiddetlenmesinden olumsuz etkilendi ve bu durum çoğu ekonomide büyüme hızının yavaşlamasına ya da üretimin daralmasına yol açtı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: "Türk imalat sektörünün ihraç ürünlerine yönelik talep açısından kıtadan kıtaya değişkenlik gösteren bir tablo söz konusu. Avrupa ve Kuzey Amerika'da aktivite güçlü şekilde artıyor. Söz konusu artış, kısıtlamaların gevşetilmesine ve başarılı aşı kampanyalarına bağlı olarak birçok ülkede benzeri görülmemiş düzeylerde gerçekleşiyor. Bu gelişmeler, mayısta ihracat ikliminin rekor seviyelere yaklaşan bir iyileşme göstermesinde belirleyici oldu. Öte yandan, Covid-19 salgınının şiddetlendiği Güney Amerika ve Asya'nın zorlanmaya devam etmesi, en azından yakın dönem için bu bölgelerdeki talebin baskı altında kalabileceğine işaret ediyor."

-İHA-

İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi mayısta 58,4'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi mayısta 58,4'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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