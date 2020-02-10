İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi ocakta 51,1'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi ocakta 51,1'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi

İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi ocakta 51,1'e yükseldi

7 saat önce

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta, eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşerek 51,1'e yükseldi.

İSO Türkiye İhracat İklimi endeksi ocakta 51,1'e yükseldi, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta, eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşerek 51,1'e yükseldi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen endeksin Ocak 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, aralıkta 50,3 olarak ölçülen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta 51,1'e yükseldi. Son veriler, ihracat koşullarının geçen yılın ağustos ayından bu yana gerçekleşen en belirgin güçlenmeye bağlı olarak, Türk imalat sektörü ihracat koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti.

Endeksin 2020 başında gösterdiği artış, bazı temel ihracat pazarlarında gözlenen iyileşme trendini yansıttı.

Avrupa'da büyüme hız kazanırken, dünyanın en büyük ekonomisinde talep koşulları güçlenmeye devam etti. ABD genelinde ekonomik aktivitenin büyüme hızı üst üste üçüncü ay arttı. ABD'de üretim artışı Mart 2019'dan beri en yüksek hızda gerçekleşti.

Ocakta, Türk imalat sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'da üst üste ikinci ay büyüme gerçekleşti. Ekonomik aktivitedeki genişleme ılımlı düzeyde kaydedildi, ancak 2019'un sonuna göre hız kazandı. Birleşik Krallık'ta 5 ay, İtalya'da ise 2 ay süren küçülme ocakta sona erdi ve üretim büyüme bölgesine geçti. İspanya ve Fransa'da üretim ılımlı artış kaydetmekle birlikte bu artış önceki aya göre hız kesti. Hollanda, imalat sektöründeki ılımlı düşüşe bağlı olarak, ocak ayında üretimi azalan en büyük ihracat pazarı oldu.

Orta Doğu'da Suudi Arabistan güçlü artışla öne çıktı

Orta Doğu ülkelerinden ise yılın başında karmaşık sinyaller geldi. Ekonomik aktivitede güçlü artışın devam ettiği Suudi Arabistan bölgede öne çıkmayı sürdürdü. Buna karşılık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretim durgunlaşırken Mısır, Katar ve Lübnan'da ekonomik aktivite daraldı.

Talep koşullarında belirgin iyileşme gerçekleşen Hindistan, ocak ayının en iyi performans gösteren ekonomilerinden oldu. Bu ülkede, üretim artışı son 7 yılın en yüksek düzeyinde kaydedildi. Ancak Hindistan'ın Türk imalat sektörü ihracat pazarından aldığı pay yüzde 1'in altında gerçekleşti.

Diğer BRIC ülkelerinde de büyüme kaydedildi. Büyüme Rusya ve Brezilya'da hız kazanırken Çin'de ılımlı artış eğilimini sürdürdü. Türk imalat ihracatının yüzde 0,5'ini oluşturan Kazakistan için yeni oluşturulan PMI endeksi, ekonomik aktivitenin yılın ilk ayında gerilediğine işaret etti.

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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