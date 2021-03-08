İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51.5'e yükseldi - Son Dakika

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51.5'e yükseldi

08.03.2021 12:34
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51.5'e yükseldi, System.String[]

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ocak'taki 49.9'dan, Şubat'ta yeniden eşik değer 50.0'nin üzerine çıkarak, 51.5 düzeyine yükseldi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ocak'taki 49.9'dan, Şubat'ta yeniden eşik değer 50.0'nin üzerine çıkarak, 51.5 düzeyine yükseldi.

Endeks'te eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Endeks'teki gelişmeleri şöyle değerlendirdi: "Covid-19'a yönelik aşı uygulamaları dünya genelinde bir normale dönüş sürecinin başlamasını sağlarken, ihracat talep koşullarının Şubat ayında gösterdiği iyileşmeyle birlikte Türk imalat sanayi ihracatçıları için daha olumlu bir dönemin açıldığını umut ediyoruz. "Bununla birlikte, kısıtlamaların ve tedarik zincirlerindeki aksamaların yakın dönemde büyüme potansiyelini sınırlamaya devam edecek olması nedeniyle, süreç boyunca pek çok zorlukla karşılaşılması olası görünüyor."İSO'dan yapılan açıklamada, "Şubat'ta ihracat iklimindeki iyileşmenin ana kaynağı ABD'de olurken, ülkede üretim güçlü bir şekilde arttı ve artış hızı ocakta kaydedilen yaklaşık 6 yıllık rekoru bile geride bıraktı. Almanya'da genel ekonomik aktivite, imalat sektöründeki güçlü büyümeye rağmen sınırlı arttı. Euro Bölgesi'ndeki ekonomilerin birçoğunda imalat sanayi performansı olumlu seyretti. Rusya'nın üretimi üst üste ikinci ay arttı. Çin'de büyüme hız keserken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da üretim, artış eğilimini korudu" denildi ve şu gelişmelerin altı çizildi: "Şubat'ta ihracat iklimindeki iyileşmenin ana kaynağı, Türk imalat sektörü ihracat pazarının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan ABD ekonomisi oldu. Bu ülkede üretim güçlü bir şekilde arttı ve artış hızı, ocakta kaydedilen yaklaşık 6 yıllık rekoru dahi geride bıraktı. "Türk imalat sanayiinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da imalat sektöründeki güçlü büyümeye rağmen genel ekonomik aktivite, şubatta sınırlı bir artış kaydetti. Covid-19 salgınına karşı uygulanan kısıtlamaların hizmet sektörü faaliyetleri üzerinde devam eden etkileriyle büyüme son sekiz ayın en düşük oranında kaydedildi. Euro Bölgesi'nde yer alan ekonomilerin birçoğunda imalat sanayi performansı olumlu seyrederken burada özellikle Hollanda ve Avusturya'daki güçlü üretim artışları ön plana çıktı. "Öte yandan Covid-19 salgınının yansıması olarak diğer önemli Avrupa pazarlarında talep zayıflıklarının devam ettiği görüldü. Birleşik Krallık'ta üretim hacmi bir önceki ay yaşanan belirgin düşüşün ardından şubatta yatay seyretti. İtalya'nın üretiminde ılımlı artış gözlenirken Fransa ve İspanya'da düşüş gerçekleşti."Rusya'da üretimin Şubat'ta üst üste ikinci ay yükseldiği de belirtilen açıklamada, "Diğer BRIC ülkelerinde ise birbirinden farklı eğilimler dikkat çekti. Hindistan'ın ekonomik aktivitesi güçlü ve ivme kazanan bir artış gösterdi" ve eklendi: "Çin'de büyüme hız keserken Brezilya'da ise üretim ılımlı bir düşüş kaydetti. Şubat ayında Orta Doğu'da da değişken bir tablo gözlendi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da üretim artış eğilimini korurken Mısır ve Lübnan'da ise daralma devam etti. Asya'nın bazı bölgelerinde güçlü büyüme gözlendi. Tayvan, Singapur ve Güney Kore küresel çapta en iyi performans gösteren ülkeler arasında yer aldı. Öte yandan, Myanmar'da siyasi istikrarsızlık nedeniyle imalat sanayi üretiminde sert düşüş yaşandı." (Grafik)


İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51.5'e yükseldi
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51.5'e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51.5'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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