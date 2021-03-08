İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51.5'e yükseldi

Endeks'te eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok