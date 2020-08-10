İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da 53'e yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Temmuz'da 53 ile son beş ayda ilk kez eşik değer 50'nin üzerine çıktı.

İSO'dan yapılan açıklamada, "Endeks, Türk imalat ihracatçılarının talep koşullarında iyileşme olduğuna işaret etti" denildi.

Çin üst üste üçüncü ay genişleme kaydetti ve güçlü büyüme temposunu sürdürdü. Diğer BRIC ülkelerinden Rusya'da ekonomik aktivite güçlü artış sergilerken, Hindistan belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kaldı. (Grafik)