İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 51,3 oldu
1 saat önce
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,3 olarak gerçekleşti.
Türkiye
imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İSO Türkiye İhracat
İklimi Endeksi, geçen ay 51,3 olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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