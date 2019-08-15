Son Dakika Haberleri: İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 51,3 oldu
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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 51,3 oldu

1 saat önce

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,3 olarak gerçekleşti.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 51,3 oldu, System.String[]
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,3 olarak gerçekleşti.
İhracat, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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