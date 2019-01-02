İso Türkiye İmalat Pmı Aralık'ta 44.2'ye Geriledi
1 saat önce
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayındaki 44.7 düzeyinden, Aralık ayında 44.2 düzeyine geriledi.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye
İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayındaki 44.7 düzeyinden, Aralık
ayında 44.2 düzeyine geriledi.
İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit'ten yapılan açıklamada, "PMI anket verileri, son aylarda kısmi bir istikrar sağlanmış olsa da Aralık ayında Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarının devam ettiğini ortaya koydu" denildi.
İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi de Kasım ayındaki 44.1 düzeyinden Aralık'ta 45.2'ye yükselerek, "İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki bozulmanın son 4 ayın en düşük hızında gerçekleştiğine" işaret etti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:06 Kaynak: DHA
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