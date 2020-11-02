İSO Türkiye İmalat PMI Ekim'de 53.9'a yükseldi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), üretimdeki "güçlü artış"ın desteğinde, Eylül'deki 52.8 düzeyinden, Ekim ayında 53.9'a yükseldi.

İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"Türk imalat sektöründe toparlanma, üretimde devam eden güçlü artışa bağlı olarak Ekim ayında da sürdü. Firmaların üretimi desteklemek için istihdam artırmaya devam etmesi de toparlanmanın sürdürülebilirliğine ilişkin güvene işaret etti. IHS Markit, Covid-19 kaynaklı olarak yılın başlarında yaşanan sert düşüşe karşın, sanayi üretiminin 2020 yılı genelinde sadece yüzde 0.8 azalacağını öngörüyor. Bu olumlu görünüm, Türk lirasında devam eden zayıflık nedeniyle enflasyonist baskıların artmasına rağmen gerçekleşiyor."İSO'dan yapılan açıklamada, anket verilerinin, Türk imalat sektörünün yılın son çeyreğinin başında güçlü şekilde büyümeyi sürdürdüğüne işaret ettiği vurgulandı ve "İstihdamın Şubat 2018'den bu yana en yüksek hızda artmasının da desteğiyle, üretimdeki artış ivme kazandı. Türk lirasındaki değer kaybının yansıması olarak hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatları daha yüksek oranda arttı ve buna bağlı olarak enflasyonist baskılardaki yükselişeğilimi Ekim'de de devam etti" denildi.Açıklamada, 50.0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ettiği de anımsatılarak, şöyle devam edildi: "Yeni siparişlerde artış trendi beş ayı geride bırakırken imalatçılar müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Yeni ihracat siparişlerinde de artış kaydedildi."Böylece firmalar üretim hacimlerini Ekim ayında da yükseltti ve büyüme Eylül ayına göre hız kazandı."Üretimde ve müşterilere yapılan ürün teslimatlarındaki artışa bağlı olarak, birikmiş işler son üç ay boyunca azaldı."İstihdamda devam eden belirgin artış, üretimdeki genişlemeyi destekledi. İstihdam yaratma hızının Şubat 2018'den beri en yüksek düzeye ulaşması dikkat çekti."İmalatçılar Ekim ayında satın alma faaliyetlerini de artırdı; ancak girdilerin üretim süreçlerinde kullanılması ve malzeme temininde yaşanan zorluklar nedeniyle girdi stokları azaldı. "Özellikle yurt dışından temin edilen girdilerde tedarik zinciri gecikmeleri daha fazla yaşandı. Genel olarak teslimat sürelerinde Haziran'dan beri en yüksek artış kaydedildi."Türk lirasındaki zayıflık, Ekim ayında da hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarında keskin artışlara yol açtı.

"Girdi maliyetleri son iki yıllık dönemin en belirgin artışını gösterirken nihai ürün fiyatlarındaki yükseliş de son 25 ayın en güçlü oranında gerçekleşti." (Grafik)