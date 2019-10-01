İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 50,0'a yükseldi

ETürkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Eylül'de 50,0 seviyesine yükseldi. Böylece faaliyet koşullarında 17 aydır süren yavaşlama eğilimi sona erdi. Yeni siparişlerin yeniden büyüme bölgesine geçmesi, üretimin istikrar kazanmasını, istihdamın ise hafif çapta artmasını destekledi.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Eylül 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Ağustos'ta 48,0 düzeyinde gerçekleşen Türkiye İmalat PMI Eylül'de eşik değer olarak kabul edilen 50,0 seviyesine yükseldi. Sektörün daha istikrarlı bir görünüme kavuşmasıyla birlikte faaliyet koşullarında 17 aydır süren yavaşlama eğilimi sona erdi.



Yeni siparişler Eylül'de son bir buçuk yıllık dönemde ilk kez büyüme gösterdi. Yeni ihracat siparişlerinde ise yavaşlama devam etti. Toplam yeni siparişlerdeki yükseliş, bazı firmaları üçüncü çeyreğin sonunda üretimi artırmaya teşvik etti. Diğer taraftan, anket katılımcıları zorlu ekonomik ortamın devam ettiğini belirtti. Böylece Eylül ayında üretim yatay seyretti. Yeni siparişlerin yeniden büyümeye başlamasıyla birlikte istihdam son 14 ayda ilk kez artış kaydetti. Ancak yeni siparişlerde olduğu gibi istihdamdaki artış da çok sınırlı düzeyde gerçekleşti. Girdi maliyetleri enflasyonu dört ay boyunca azalarak Eylül'de son üç yılın en düşük düzeyinde kaydedildi. Türk Lirasındaki zayıflık nedeniyle girdi maliyetleri artmaya devam ederken, son dönemde para biriminde sağlanan göreli istikrarın enflasyondaki yavaşlamayı desteklediği belirtildi. Eylül'de maliyetler üzerindeki baskının azalması, imalatçılara son sekiz ayda ilk kez satış fiyatlarını indirme olanağı sağladı. Yeni siparişler büyüme bölgesine geçerken, devam eden zorlu piyasa koşullarının etkisiyle, imalatçıların stok artırma konusundaki isteksizliği devam etti. Bunun sonucu olarak, satın alma faaliyetleri, girdi stokları ve nihai ürün stokları Eylül'de geriledi.



Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: "Türkiye PMI anketinin son verilerindeki en önemli pozitif bulgu, yeni siparişlerin büyüme bölgesine geçmesi oldu. Bu sayede üretim istikrar kazanırken istihdamda da artış gerçekleşti. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde, veriler 2019'un son çeyreğinde büyümenin güçlenebileceğine ve zorlu bir dönemin ardından firmaların bazı olumlu haberler alabileceğine işaret ediyor".



İstanbul İmalat PMI Eylül'de 51,9'a yükseldi



Ağustosta 49,6 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Eylül'de kritik eşik değer 50,0'nin üzerine çıkarak 51,9 düzeyinde gerçekleşti. Endeks, sektörün faaliyet koşullarında ılımlı bir güçlenmeye işaret etti ve böylece Temmuz 2018'den beri ilk kez iyileşme gerçekleşti. Faaliyet koşullarındaki iyileşmede, talebin güçlendiğine ilişkin işaretler belirleyici oldu. Yeni siparişler üst üste ikinci ay artarken, artış hızı güçlü ve Şubat 2018'den beri en yüksek oranda gerçekleşti. Yeni ihracat siparişlerindeki artış ise oldukça ılımlı düzeyde kaydedildi. Yeni siparişlerdeki iyileşmeye paralel olarak üretim de arttı. Böylece üretim son 3 ayda ikinci kez artış gösterdi. Üretimdeki büyümeyi desteklemek amacıyla imalatçılar hem istihdam düzeyini hem de satın alma faaliyetlerini artırdı. İstihdam oluşturma hızı Mart 2018'den beri en yüksek düzeyde gerçekleşirken, girdi alımları ise son 15 ayda ilk kez artış kaydetti. Girdi fiyatlarındaki artış, Ocak 2015'ten beri kaydedilen en düşük oranda ve seri ortalamasının belirgin bir şekilde altında ölçüldü. Maliyet enflasyonundaki gerileme, imalatçıların nihai ürün fiyatlarını düşürmesine de imkan sağladı. Fiyatlarda kaydedilen ılımlı düşüşle birlikte nihai ürün fiyatlarındaki altı aylık enflasyon sona erdi. - İSTANBUL