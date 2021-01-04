İSO Türkiye İmalat PMI Aralık'ta 50.8'e geriledi, iyileşme ılımlı - Son Dakika

İSO Türkiye İmalat PMI Aralık'ta 50.8'e geriledi, iyileşme ılımlı

04.01.2021 11:01
İSO Türkiye İmalat PMI Aralık'ta 50.8'e geriledi, iyileşme ılımlı, System.String[]

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Kasım'daki 51.4'ten, Aralık'ta 50.8'e geriledi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Kasım'daki 51.4'ten, Aralık'ta 50.8'e geriledi. Son veri, faaliyet koşullarındaki iyileşmenin sürdüğüne işaret etse de, söz konusu iyileşme son yedi ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti.

İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"Türk imalat sektörü 2020 yılını iki zorlukla karşı karşıya kalarak bitirdi:  "Birincisi, yılın büyük bölümünde etkili olan Covid-19 salgını, üretim ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı. "İkincisi, tedarik zincirindeki ciddi aksamalar, firmaların ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin etme imkanını sınırladı ve maliyet yüklerinde zaten yüksek seyreden artışı hızlandırdı. "Tüm bu zorluklara rağmen, firmalar ek personel alımına giderek ve daha çok girdi alımı yaparak kapasite artırmaya istekli olduğunu gösterdi. "Bu gelişmeler, yukarıda belirttiğimiz, faaliyetleri olumsuz etkileyen sıkıntılar hafiflediğinde imalat sektörünün yoluna devam etmeye hazır olduğunu gösteriyor."İSO'dan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ve salgının yayılmasını önlemek için devreye sokulan kısıtlamaların, Aralık'ta üretim ve yeni siparişlerde yavaşlamalara yol açtığına işaret edilerek, "Her iki göstergede de yavaşlama kasım ayına göre daha belirgin, ancak salgının ilk dalgasına göre çok daha ılımlı gerçekleşti. Birçok ihracat pazarında virüsün ikinci dalgasının yaşanmasına bağlı olarak yeni ihracat siparişleri de yavaşladı" denildi.Üretim ve yeni siparişlerdeki ivme kaybına karşın, Türk imalatçılarının üretimi desteklemek amacıyla hem çalışan sayısını hem de satın alma faaliyetlerini artırdığının altı çizilen İSO açıklamasında, "İstihdam üst üste yedinci ay artış gösterdi. Söz konusu artış güçlü düzeyde gerçekleşti ve oran olarak Kasım ayına kıyasla değişim göstermedi. Önceki ayda yaşanan düşüşün ardından girdi alımlarında da artış kaydedildi" denildi ve şöyle devam edildi: "Satın alma faaliyetlerindeki artışa karşılık, ham madde temininde yaşanan zorluklar nedeniyle girdi stoklarındaki düşüş devam etti. "Teslimat sürelerinin anketin başladığı Haziran 2005'ten beri ikinci en yüksek oranda artması, arz tarafında yaşanan sorunları öne çıkardı. "Teslimat sürelerindeki en belirgin artış, salgının nisan ayındaki zirvesinde görülmüştü. Arz yetersizliklerinin para birimindeki zayıflık ile birleşmesi, girdi maliyetlerinde keskin ve önceki aya göre hızlanan bir artışa yol açtı. "Enflasyon oranı Eylül 2018'den beri en yüksek düzeyde kaydedildi. Böylece nihai ürün fiyatlarında da keskin artış gözlendi. Ancak bu artış kasım ayına göre hafif yavaş gerçekleşti." (Grafik)


İSO Türkiye İmalat PMI Aralık'ta 50.8'e geriledi, iyileşme ılımlı

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Türk, PMI, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İmalat PMI Aralık'ta 50.8'e geriledi, iyileşme ılımlı - Son Dakika Ekonomi


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