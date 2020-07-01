İSO Türkiye İmalat PMI Haziran'da 53.9'a yükseldi - Son Dakika

İSO Türkiye İmalat PMI Haziran'da 53.9'a yükseldi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mayıs'taki 40.9 düzeyinden, Haziran'da 53.9'a yükseldi ve Şubat ayından bu yana ilk kez eşik değer 50.0'nin üzerinde gerçekleşti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mayıs'taki 40.9 düzeyinden, Haziran'da 53.9'a yükseldi ve Şubat ayından bu yana ilk kez eşik değer 50.0'nin üzerinde gerçekleşti.

Eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm veriler sektörde iyileşmeye işaret ediyor.

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İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale yaklaşılması, haziranda imalatçıların üretim hacimlerini belirgin bir şekilde artırmasını sağladı ve üç aylık yavaşlama dönemi sona erdi. Yeni siparişler de büyüme bölgesine geçti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"Türk imalat sektöründeki toparlanma haziranda ivme kazandı ve anketteki birçok alt endeks büyüme bölgesine geçti. Ancak Covid-19 krizinin  çok şiddetli olması nedeniyle, salgının etkisinin en yüksek olduğu dönemde görülen üretim kaybının telafi edilebilmesi için önümüzdeki aylarda çok daha fazla çaba gösterilmesi gerekecek. Bu bağlamda büyümenin önümüzdeki aylarda daha fazla güçlenmesini umut ediyoruz."

İSO açıklamasında, Covid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale yaklaşılmasının, Haziran'da imalatçıların üretim hacimlerini belirgin bir şekilde artırmasına olanak sağladığına ve böylece üç aylık yavaşlama döneminin sona erdiğine dikkat çekilerek, şu saptamalara yer verildi:

"Müşterilerin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla birlikte yeni siparişler de büyüme bölgesine geçti.

"Ancak yabancı müşterilerin bir bölümünün kapalı kalması nedeniyle yurt dışından alınan yeni siparişlerdeki artış, toplam yeni siparişlere göre düşük oranda gerçekleşti.

"Üretim gereksinimlerindeki artış, haziranda hem istihdamın hem de satın alma faaliyetlerinin genişlemesini sağladı.

"Diğer taraftan üretimdeki artışı desteklemek için mevcut stokların kullanılması, girdi stoklarının azalmasına neden oldu.

"Teslimat sürelerindeki artışın anket geçmişindeki en yüksek oranlardan birinde gerçekleşmesi, tedarik zincirindeki aksamaların devam ettiğini gösterdi.

"Birçok anket katılımcısı nakliye konusunda sorun yaşandığını bildirdi.

"Para birimindeki zayıflık, Türk imalatçılarının girdi maliyetlerinde aylık bazda sert artışın devam etmesinde etkili oldu.

"Enflasyon oranı mayısa göre azalmakla birlikte seri ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

"Girdi maliyetlerindeki yükseliş genellikle artan satış fiyatları olarak müşterilere yansıtıldı.

"Böylece nihai ürün fiyatları belirgin şekilde yükseldi ve artış son üç ayın en yüksek oranında gerçekleşti." (Grafik)


İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İmalat PMI Haziran'da 53.9'a yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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