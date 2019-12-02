İSO Türkiye İmalat PMI Kasım'da 49.5'e yükseldi

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ekim'deki 49 düzeyinden, Kasım ayında 49.5 düzeyine yükseldi ve bu hafif artışla üretimde Nisan 2018'den bu yana ilk kez artış görüldü.

İSO'dan yapılan açıklamada, "İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Ekim ayında 49 olarak ölçülen PMI endeksi Kasım'da 49.5'e yükseldi. Böylece eşik değer 50'ye yaklaşan endeks, sektörün faaliyet koşullarında sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti. " denildi.

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şu değerlendirmeyi yaptı:

" Son PMI anketinde öne çıkan en kritik bulgu, üretimin bir buçuk yılı aşkın aranın ardından ilk kez büyüme bölgesine geçmiş olmasıydı. Ilımlı düzeyde olmakla birlikte üretimdeki büyüme, firmaların piyasa koşullarının yükselen eğilimde olduğuna yönelik güveninin iyileştiğini gösterdi. PMI endeksi ve sanayi üretimi verileri arasındaki ilişkiye dayanarak, Kasım ayı sanayi üretimi verilerinin yıllık bazda büyümeye işaret edeceğini öngörebiliriz."

Manşet gösterge; yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde ediliyor. 50 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor.

Buna göre;

Üretimde artış bildiren firmalar, bu durumun genellikle piyasa koşullarındaki iyileşmeden kaynaklandığını belirtti.

Müşteri talebinde kırılganlıkların sürmesine bağlı olarak yeni siparişler yavaşlamaya devam etti. Ancak bu yavaşlama ekim ayına göre hız kesti ve çok ılımlı düzeyde gerçekleşti. Benzer bir durum yeni ihracat siparişleri için de söz konusu oldu.

Birikmiş işler Kasım'da azalma eğilimini sürdürdü. Bunun yanı sıra, önceki iki ay üst üste yaşanan istihdam artışının ardından firmalar Kasım'da işgücü sayılarını azalttı.

Girdi maliyetleri enflasyonu Kasım'da son 58 ayın en düşük seviyesine gerilerken bazı firmalar ham madde maliyetlerinde düşüş olduğunu belirtti.

Para birimindeki zayıflığın sonucu olarak bazı anket katılımcıları yukarı yönlü fiyat baskısının devam ettiğini ifade etti. Ancak geçen yılın aynı dönemlerine göre bu sorunun daha az gündeme getirildiği görüldü.

Maliyet enflasyonundaki düşüş ve rekabet baskısı, imalatçıların nihai ürün fiyatlarını üst üste üçüncü ay düşürmelerine yol açtı. Fiyatlardaki düşüş Ekim ayındakine yakın bir hızda gerçekleşti.

Üretim gereksinimlerine paralel olarak satın alma faaliyetleri yatay seyretti ve böylece 19 aylık düşüş trendi sona erdi.