İSO Türkiye İmalat PMI Mayıs'ta 40.9'a yükseldi - Son Dakika

İSO Türkiye İmalat PMI Mayıs'ta 40.9'a yükseldi

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Nisan ayında gördüğü 33.4'lük dip düzeyden yükselerek, Mayıs'ta 40.9'a yükseldiTürkiye İMalat PMI, eşik değer 50.

İSO Türkiye İmalat PMI Mayıs'ta 40.9'a yükseldi, System.String[]

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Nisan ayında gördüğü 33.4'lük dip düzeyden yükselerek, Mayıs'ta 40.9'a yükseldi

Türkiye İMalat PMI, eşik değer 50.0'nin altında kalarak Covid-19 salgını nedeniyle sektördeki faaliyet koşullarının yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi.

Hem üretim hem de yeni siparişler mayısta da sert yavaşlama kaydederken, buna karşılık bazı firmaların operasyonlarını mayısta yeniden başlatmasıyla düşüşler daha sınırlı gerçekleşti.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini şöyle değerlendirdi:

"Son PMI verilerine göre Türk imalat sektörü mayıs ayında Covid-19 salgınının etkileri ile mücadele etmeyi sürdürdü. Bu etkiler, aktivitenin nisan ayındaki sert yavaşlamadan sonra mayısta güçlü bir geri dönüş yapmasına engel oldu. Yine de yavaşlamanın daha ılımlı gerçekleşmesi, sektörün toparlanma yolunda olduğuna işaret etti. Virüsün kontrol altına alınma sürecinin devam etmesi halinde, aktivite önümüzdeki aylarda büyüme bölgesine geçebilecektir."

İSO'dan yapılan açılamada, "Covid-19 salgınının faaliyetleri aksatmaya ve talebi sınırlamaya devam etmesi sonucu hem üretim hem de yeni siparişler Mayıs ayında da sert yavaşlama kaydetti" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"Ancak, bazı firmalar operasyonlarını mayıs ayında yeniden başlattıklarını bildirdi ve böylece düşüşler daha sınırlı gerçekleşti. İmalatçılar istihdamı üst üste ikinci ay azalttı.

"Ancak şirketlerin çoğunluğunun personel sayılarını değiştirmemesi nedeniyle düşüş önceki aya göre hız kesti, üretim ve yeni siparişlere göre çok daha ılımlı düzeyde gerçekleşti.

"Yeni siparişlerdeki yetersizlik, firmaların satın alma faaliyetlerini yavaşlatmasına ve hem girdi hem de nihai ürün stoklarını azaltmasına sebep oldu.

"Covid-19 kısıtlamalarına bağlı olarak taşımacılıkta yaşanan aksamalar, tedarikçilerin teslimat sürelerinde sert artışa yol açtı. Özellikle yurt dışından yapılan ürün alımlarında güçlükler yaşandığı belirtildi.

"Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, girdi maliyetlerinde keskin ve hızlanan bir artışa yol açtı.

"Girdi maliyetleri enflasyonu son bir yılın en yüksek oranında kaydedildi. Bunun yansıması olarak, imalatçılar satış fiyatlarını nisan ayına ve seri ortalamasına göre daha yüksek bir hızda artırdı."


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İmalat PMI Mayıs'ta 40.9'a yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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