İSO Türkiye İmalat PMI Nisan'da 50.4'e geriledi - Son Dakika

İSO Türkiye İmalat PMI Nisan'da 50.4'e geriledi

03.05.2021 10:51
İSO Türkiye İmalat PMI Nisan'da 50.4'e geriledi, System.String[]

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart ayındaki 52.6'dan, Nisan'da 50.4'e geriledi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart ayındaki 52.6'dan, Nisan'da 50.4'e geriledi. Nisanda hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlama belirlendi. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm veriler sektörde iyileşmeye işaret ediyor.

İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerini değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"Yaşanan son COVID-19 dalgasının etkileri Nisan ayında Türk imalat sektörüne belirgin şekilde yansıdı. Müşterilerin yeni projelere girmekten uzak durması, üretimi ve yeni siparişleri yavaşlattı. "Öte yandan, yeni ihracat siparişlerinin ve istihdamın artmaya devam etmesi gibi bazı olumlu bazı sinyaller de söz konusuydu. "Önümüzdeki aylarda sektörün performansı büyük olasılıkla vaka sayılarının ne kadar hızlı azaldığına bağlı olacak, salgının yavaşlaması sektörün daha normal bir ortamda çalışmasına yardımcı olacaktır."Anket katılımcıları, hem üretim hem de yeni siparişlerde belirlenen yavaşlamayı, genel olarak Türkiye'de Covid-19 pandemisinin yeniden yükselmesine bağladı. Üretimdeki yavaşlama üç aylık büyümenin ardından gerçekleşti. Yine de yaşanan ivme kaybı geçen yılın nisan ve mayıs aylarındaki ilk pandemi dalgasıyla kıyaslandığında çok daha hafif gerçekleşti.İSO açıklamasında şu değerlendirme yapıldı: "Toplam yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamaya karşılık, uluslararası talepte güçlenme sinyalleri gözlendi ve yeni ihracat siparişleri üst üste dördüncü ay artış gösterdi. İmalatçılar  Nisan ayında da yeni istihdam yaratmaya devam etti ve bu gelişme mevcut artışı trendini 11 aya ulaştırdı. "Öte yandan nisandaki artış, söz konusu artış döneminin en düşük hızında gerçekleşti. Personel sayılarında devam eden artış ve yeni siparişlerin ivme kaybetmesi, firmaların tamamlanmamış işleri üzerinde çalışmalarına olanak sağladı ve birikmiş işler Mayıs 2020'den beri en yüksek oranda azaldı."Enflasyonist baskılar ikinci çeyreğin başında yüksek düzeyini korudu. Girdi maliyetlerinde keskin artış kaydedilirken firmalar bu artışı genellikle Türk lirasındaki değer kaybı, ham madde fiyatlarındaki yükseliş ve bazı durumlarda da arz eksikliklerine bağladı. "Ham madde teminindeki zorluklar ve dünya genelindeki nakliye sorunlarına bağlı olarak tedarikçilerin teslimat sürelerinde devam eden güçlü artışlar, arz yönlü sorunların sürdüğüne işaret etti. Tedarikçi performansındaki bozulma mart ayına göre değişmedi. "Girdi maliyetlerindeki yükselişlerin genel olarak satış fiyatları kanalıyla müşterilere yansıtıldığı gözlendi. Satış fiyatlarında keskin artış kaydedildi ve bu artış geçmiş dönem ortalamasına göre çok daha hızlı gerçekleşti." (Grafik)


İSO Türkiye İmalat PMI Nisan'da 50.4'e geriledi
İSO Türkiye İmalat PMI Nisan'da 50.4'e geriledi
İSO Türkiye İmalat PMI Nisan'da 50.4'e geriledi

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, İhracat, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye İmalat PMI Nisan'da 50.4'e geriledi - Son Dakika Ekonomi


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