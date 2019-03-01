Son Dakika Haberleri: İso Türkiye Pmı Şubat'ta 46.4 Puana Yükseldi

İso Türkiye Pmı Şubat'ta 46.4 Puana Yükseldi

53 dakika önce

– İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Şubat ayında 2.2 puanlık artışla, son altı ayın en yüksek düzeyi olan 46.4'e yükselirken, İSO İstanbul İmalat PMI da Şubat ayında 0.4 puanlık artışla 46.

İso Türkiye Pmı Şubat'ta 46.4 Puana Yükseldi, System.String[]
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Şubat ayında 2.2 puanlık artışla, son altı ayın en yüksek düzeyi olan 46.4'e yükselirken, İSO İstanbul İmalat PMI da Şubat ayında 0.4 puanlık artışla 46.7 puana hafif yükselmesi, İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Aralık ve Ocak'ta 44.2 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:16 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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