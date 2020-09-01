İSO Türkiye Sektörel PMI: 10 sektörden 8'inde üretim arttı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) kapsamında izlenen 10 sektörden sekizinde üretim Ağustos ayında arttı.

İSO Türkiye Sektörel PMI verilerine göre, imalat sanayi sektörlerinin çoğu Ağustos'ta toparlanma bölgesinde kaldı; ancak, farklı faaliyet alanları arasında eğilimler belirgin ayrışmalar gösterdi.

Buna göre, izlenen 10 sektörün sekizinde üretim Ağustos'ta arttı. En güçlü yükseliş, talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak rekor büyüme kaydeden kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. Hem gıda ürünleri hem de giyim ve deri ürünleri sektörlerinde üretim, yeniden büyüme bölgesine geçti.İSO açıklamasındaki değerlendirmede, "Türk imalat sektörlerinin çoğu Ağustos'ta toparlanma bölgesinde kaldı; ancak, farklı faaliyet alanları arasında eğilimler belirgin ayrışmalar gösterdi. Bazı sektörler, Covid-19 salgınının süren etkilerine bağlı olarak zorlanmaya devam etti, ancak aynı zamanda dengelenmeye yaklaştı" denilde ve şöyle devam edildi: "Anket kapsamında takip edilen 10 sektörün sekizi ağustosta üretim artışı gerçekleştirdi. En güçlü yükseliş, talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak rekor büyüme kaydeden kara ve deniz taşıtları sektöründe gerçekleşti. "Hem gıda ürünleri hem de giyim ve deri ürünleri sektörlerinde üretim yeniden büyüme bölgesine geçti. "Üçüncü çeyrek ortasında üretimin azaldığı iki sektör, ağaç ve kağıt ürünleri ile metalik olmayan mineral ürünler oldu. "On sektörün altısında yeni siparişler artarken en güçlü artış ana metal sektöründe gerçekleşti. "Diğer yandan Covid-19 salgınının uluslararası talep üzerindeki etkisi belirgin şekilde devam etti ve sektörlerin yarısında yeni ihracat siparişleri azaldı. "Üretimdeki büyümeyi desteklemeye yönelik çabalar sonucunda istihdam genele yaygın artış kaydetti. "Para birimindeki zayıflık, takip edilen tüm sektörlerde girdi maliyetlerinin keskin şekilde artmasına yol açarken 10 sektörün dokuzunda girdi fiyatları enflasyonu yükseldi.

"Bu artış çoğu sektörde 2018 sonlarından beri en yüksek oranda gerçekleşti. Nihai ürün fiyatları, bir yıldan daha uzun bir süredir ilk kez 10 sektörün tamamında arttı."