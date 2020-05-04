İSO Türkiye Sektörel PMI - Sektörlerin tamamı etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İSO Türkiye Sektörel PMI - Sektörlerin tamamı etkilendi - Son Dakika Ekonomi

İSO Türkiye Sektörel PMI - Sektörlerin tamamı etkilendi

6 saat önce

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Nisan ayı verileri, Covid-19 salgınının Türk imalat sektörünün tamamını güçlü şekilde etkilediğini gösterdi.

İSO Türkiye Sektörel PMI - Sektörlerin tamamı etkilendi, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI  (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Nisan ayı verileri, Covid-19 salgınının Türk imalat sektörünün tamamını güçlü şekilde etkilediğini gösterdi.

Nisan anketi sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

"Nisan ayında Türk imalat sektörlerinin tamamı, COVID-19 salgınının sekteye uğratıcı etkilerine maruz kaldı. Salgının ilk aşamasında talep yönünden güçlenme sergileyen gıda ürünleri sektörü bile yavaşlama konusunda diğer sektörlere katıldı. Kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü göreli olarak güçlü performans gösteren sektörlerden biri oldu ve ikinci çeyreğin başında istihdam yaratmaya devam etti."

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, takip edilen sektörlerin tamamında faaliyet koşulları yavaşladı ve bu durum Haziran 2019'dan beri ilk kez gerçekleşti.

Buna göre, tüm sektörlerde, nisan ayındaki yavaşlama sektörel PMI serisinin başladığı Ocak 2016'dan beri en yüksek oranlarda gerçekleşti. Üretimin en sert ivme kaybettiği sektör, anket tarihindeki en yüksek oranlı gerilemenin gerçekleştiği giyim ve deri ürünleri sektörü oldu.

Tekstil ile elektrikli ve elektronik ürünler sektörlerinde de belirgin hız kaybı yaşandı. Üretimdeki en düşük oranlı yavaşlama gıda ürünleri sektöründe görüldü. Üretim tarafındaki zayıflığa paralel yeni siparişlerde de yavaşlamalar gerçekleşti.

Küresel ölçekte yaşanan pazar daralmasına bağlı olarak yeni ihracat siparişleri genele yaygın bir şekilde yavaşladı. İstihdama ilişkin olarak ise kısmi iyimserlik belirtileri gözlendi.

Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler sektörü istihdamı artırmayı sürdürürken ana metal ve tekstil gibi diğer bazı sektörlerde nispeten ılımlı işgücü kayıpları gerçekleşti.

On sektörün tamamında tedarikçilerin teslimat süresi mart ayına kıyasla daha yüksek oranda arttı. Dört sektörde maliyet enflasyonu hızlandı, metalik olmayan mineral ürünler ve tekstil hariç tüm sektörlerde nihai ürün fiyatları arttı.


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 10:52 Kaynak: DHA


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