İSO Türkiye Sektörel PMI-Üretim 10 sektörün 8'inde arttı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye Sektörel PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Eylül verilerine göre, araştırmada kapsanan 10 sektörün sekizinde üretim arttı.

İSO'dan yapılan açıklamada, "10 sektörün çoğunluğunda faaliyet koşulları iyileşmeyi sürdürdü, ancak bazı alanlarda zayıflıklar devam etti. Ana metal ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörleri büyümede başı çekerken, gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri gibi sektörlerde faaliyet koşulları yavaşladı. Üretim 10 sektörün sekizinde artış gösterirken, en hızlı üretim artışı kimyasal, plastik ve kauçuk kategorisinde gerçekleşti. Üretimi azalan sektörler giyim ve deri ürünleri ile gıda ürünleri oldu" denildi.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, İSO Sektörel PMI Eylül sonuçlarına ilişkin olarak şunları söyledi: "Türkiye'de sektörlerin her biri şu anda belirgin bir şekilde toparlanmanın farklıaşamalarında yer alıyor. Üçüncü çeyrek boyunca güçlü büyümeyi sürdüren ana metal sanayi ve kimyasal, plastik ve kauçuk gibi sektörlerde toparlanmanın oldukça iyi gittiği görülüyor."Ancak, diğer sektörlerde görünüm bu kadar olumlu değil. Eylül ayında gıda imalatı ile giyim ve deri ürünleri gibi firmaların daha çok tüketiciye yönelik çalıştığı sektörlerde üretim ivme kaybetti."Sektörler genelinde istihdam artışları devam edrken çalışan sayısında belirgin düşüş gerçekleşen tek sektör gıda ürünleri oldu. "Üretim gereksinimlerindeki artışa bağlı olarak, işe alımlarda olduğu gibi satın alma faaliyetleri de çoğu sektörde hızlandı."Bununla birlikte, satın alınan girdilerin genellikle doğrudan üretim hatlarına yönlendirildiği ve firmaların stokları genişletme konusunda isteksizliklerini korudukları gözlendi."Türk lirasındaki zayıflığın etkisinin yansıması olarak yüksek seyreden girdi maliyetleri enflasyonu, son ankette de tüm sektörlerin ortak özelliği olmaya devam etti. "Bu nedenle firmalar, Merkez Bankası 'nın Eylül'deki faiz artırımının gelecek aylarda maliyetlerdeki yükselişi sınırlamaya yardımcı olmasını umuyor olacak."Sektörel PMI kapsamında izlenen 10 sektörün çoğunluğunda faaliyet koşullarının iyileşmeyi sürdürdüğü belirtilen İSO açıklamasında, "Ancak bazı alanlarda zayıflıklar devam etti" denildi ve şöyle devam edildi: "Ana metal ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörleri büyümenin başını çekerken, gıdaürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri gibi daha çok tüketiciye yönelik çalışan sektörlerde faaliyet koşulları yavaşladı. "Eylül'de üretim 10 sektörün sekizinde artış gösterdi ve bu sayı Ağustos ayına göre değişmedi. "En hızlı üretim artışı kimyasal, plastik ve kauçuk kategorisinde gerçekleşirken, üretimi azalan sektörler giyim ve deri ürünleri ile gıda ürünleri oldu. Üretimdeki eğilimler genel olarak yeni siparişlerle uyumlu seyretti."Ana metal sektörünün yeni siparişlerinde Ocak 2016'dan bu yana rekor artış artış gerçekleşirken, bu sektörü az farkla kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri takip etti. Eylülde yurt dışından alınan yeni siparişlerin arttığı sektörler azınlıkta kaldı ve bu durum toplam yeni siparişleri zayıflatmayı sürdürdü."Yine 10 sektörün sekizi, üçüncü çeyreğin sonunda istihdam artışı kaydetti. Ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe çalışan sayısı genel olarak yatay seyrederken istihdam azaltan tek sektör gıda ürünleri oldu. "Operasyonel kapasitedeki artış, firmaların birikmiş işler üzerinde çalışmasına olanak sağladı."Büyük ölçüde Türk lirasındaki zayıflığın yansıması olarak, girdi maliyetleri tüm sektörlerde sert şekilde artmaya devam etti ve sektörlerin çoğunda enflasyon austos ayına göre hızlandı.

"Nihai ürün fiyatları enflasyonu da sektörlerin çoğunluğunda hızlandı." (Grafik)