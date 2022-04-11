İş dünyası, "Sanayiden Sanayiye" platformunda buluşacak - Son Dakika

İstanbul Sanayi Odası'ndan (İSO) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde Türk sanayisinin tedarik ağının güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla, "Sanayiden Sanayiye Platformu" kuruldu.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Gaziantep'te faaliyet gösteren sanayicilerin birbirlerinin üretim faaliyetlerinden haberdar olması ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacıyla kurulan "Sanayiden Sanayiye Platformu" sayesinde, firmalar ihtiyaç duydukları ham madde, yarı mamul ve nihai ürünleri İSO ve GSO güvencesinde yerel pazarlardan tedarik etme fırsatı yakalayacak. Ayrıca, "Sanayide İş birliği Zamanı" sloganı ile firmalara Türkiye'nin sanayisinde kullanılacak birçok veri hizmete sunulmuş olacak, İstanbul ve Gaziantep'in sanayicileri 25 binden fazla firma bilgisi ile büyük verilere erişebilecek.

"Bugüne dek iki oda arasında yapılmış ilk ve tek uygulama"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, iş birliği projesi hakkında üç yıl önce, Ekim 2019'da Gaziantep'i ziyaretleri sırasında odalar arasında iş birliklerini geliştirmek amacıyla bir protokol imzaladıklarını ve gönül kardeşliğini kağıt üzerinde de resmileştirdiklerini belirtti. O tarihte iki şehrin sanayicilerinin birbirleriyle iş yapmalarını artırmak için bir platform oluşturulmasını konuştuklarının altını çizen Bahçıvan, "Bunun da ilk adımını geçen yıl kasım ayında attık ve İSO Meclisi'nde konuk ettiğimiz Gaziantepli sanayicilerimiz ile bu platformun kurulması protokolünü imzaladık. İşte bu iş birliğinin sonucu olarak profesyonel ekiplerimizin ortak çalışması sonucunda, iki odanın üyelerinin kapasite raporlarındaki üretim ve ham madde bilgilerini esas alan, çeşitli kriterlere göre arama yapılıp firma bilgilerine ulaşılabilen web tabanlı bir yazılım platformunu bu ay itibarı ile fiilen hayata geçirdik." ifadelerini kullandık.

Projenin üretim ve ticaretin gelişmesine önemli katkılarda bulanacağına vurgu yapan Bahçıvan, "Sanayiden Sanayiye adını verdiğimiz ve https://sanayidensanayiye.com/ web adresinden ziyaret edilebilecek olan bu platform, bugüne dek iki oda arasında yapılmış tek uygulama. Gaziantepli sanayicilerimizle birlikte oluşturduğumuz bu web tabanlı iş birliği platformu sayesinde üyelerimizin birbirlerini tanıyarak, ticaret ve iş birliği imkanlarını artıracaklarına gönülden inanıyorum. Bu platformun odalarımız ve iş dünyamız için hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.

"Firmalar birbirlerinin potansiyellerini görerek profesyonel iş birlikleri kurabilecek"

Platform oluşturulurken İSO ve GSO'ya kayıtlı firmaların kapasite raporlarında yer alan temel verilerin esas alınarak bir bilgi veri tabanı oluşturulduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Web sitesini ziyaret eden kullanıcılar, yapmış oldukları arama sonuçlarına göre belirledikleri firmalarla doğrudan iletişime geçebilecek. Türkiye'nin sanayisine öncülük eden iki oda olarak 'sanayide iş birliği zamanı' sloganı ile firmalarımıza Türkiye'nin sanayisini sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki oda arasında güçlü bağların olduğunu ve bu birlikteliği geliştirmek üzere daha önce iş birliği protokolü imzaladıklarını aktaran Ünverdi, "Bu protokol kapsamında eğitim, kongre gibi etkinlikler, bilgi ve deneyim paylaşımları var. Bunun yanı sıra ekonomi, ticaret ve sanayiye yönelik hazırlanacak araştırmalara ilişkin çalışmalar yürüteceğiz. Bu güzide çalışmada da amacımız sanayicilerimizi ortak bir platformda buluşturarak üretim ve ihracatı arttırmak. Bu sayede potansiyellerimizin farkına vararak, yeni iş birlikleri ile sanayimizi geliştirebilir, hedeflerimize daha hızlı ulaşabiliriz." bilgisini verdi.

Ücretsiz sunulacak platform hizmetlerini, İSO ve GSO'ya üye olmayan firmaların da kullanabileceğini kaydeden Ünverdi, "Ülkemizde ilk olan ve önümüzdeki süreçte öncü olacak bu projenin iki sanayi kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.