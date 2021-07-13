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İSO ve MEB iş birliğiyle yazılım lisesi kuruldu - Son Dakika

İSO ve MEB iş birliğiyle yazılım lisesi kuruldu

13.07.2021 11:04
İSO ve MEB iş birliğiyle yazılım lisesi kuruldu, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) "yazılım lisesi" olarak faaliyet göstermesine karar verildi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) "yazılım lisesi" olarak faaliyet göstermesine karar verildi.

İSO açıklamasına göre, Mehmet Rıfat Evyap MTAL, yazılım meslek lisesi olarak "Yazılım Lisesi Mükemmeliyet Merkezi" kurgusuyla faaliyetini sürdürecek. Bu yıl ilk öğrencilerine kapılarını açacak olan Mehmet Rıfat Evyap MTAL'ın, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla mükemmel eğitim, proje tabanlı gelir modeli ve yazılım alanında yaratacağı kariyer yolu ile aranan elemanlar yetiştirmesi ve başarı sıralamasında en üst sıralarda yer alması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Mehmet Rıfat Evyap MTAL'ın Türkiye'nin ilk yazılım meslek lisesi olarak yıldız bir okul olmasını hedeflediklerini belirtti.

MEB ile olan iş birliklerinin geleceğin mesleklerine ve gelecekte sanayinin neye ihtiyacı olacağına yönelik eğitim planlarının oluşmasına katkı sağladığını aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Yazılım Meslek Lisesi de bu boyutta bir çalışma. Görüyoruz ki artık yüksek teknolojiye odaklanan bir sanayide, Sanayi 4.0'ların, 5.0'ların konuşulduğu bir dönemde, normal, rutin meslekler kadar ileri teknoloji de her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Yazılım da tartışmasız bu konudaki en önemli alanlardan biri. Gençlerimizin bu konudaki yoğun ilgisini artık hepimiz görüyoruz.

Kabul etmeliyiz ki, artık her şeyi üniversite ve fakülte boyutunda çözmek mümkün değil. Biz, yazılımcılığın da meslek lisesi boyutunda aranan elemanlar yetiştirmek adına önemli bir fırsat havuzu olabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda İstanbul'da ilk yazılım meslek lisesi modelini bu öğretim yılında hayata geçireceğiz. Diğer okullarımızda olduğu gibi bu okulda da yine sanayi odamızın temsilcisi olan sanayicilerimiz, işin içinde yer alacaklar. Yazılım meslek lisesinin ülkemizin en kıymetli okullarından biri olacağına ve geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek anlamında oluşacak olan bu modeldeki okulların sayısının ülkemizde önümüzdeki eğitim yıllarında hızla artacağına inanıyorum."

Mehmet Rıfat Evyap MTAL, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Bilişim Teknolojileri Alanı'na İngilizce hazırlık sınıfı eklenerek 2021 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda sınavla alan okullar arasında yerini aldı. Lisenin yeni öğretim modeli MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İSO, Arçelik, IBM, Microsoft, Pearson ve Mehmet Rıfat Evyap MTAL'ın dahil olduğu bir teknik komite tarafından oluşturuldu. Okulun modeli, çağın gerektirdiği becerilerle desteklenen öğrenci profili, güncel ve donanımlı öğretmenler, öğretmen ve öğrenciler için gelir getirici çalışmalar, projelerle güçlendirilen eğitim-sanayi sinerjisi ve yenilikçi özgün müfredat ile eğitimde fark yaratacak değerler üzerine kurgulandı. Sektör ve okul arasında kurulan güçlü işbirliğinin aynı zamanda okulun tercih edilirliğini olumlu yönde etkilemesi hedefleniyor.

milli eğitim bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası, Anadolu Lisesi, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSO ve MEB iş birliğiyle yazılım lisesi kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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