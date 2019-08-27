İSO, "Yatırım Teşvik Bülteni" ile büyümeye katkı sunacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına destek olmak amacıyla üçer aylık periyodlarda yayınlamak üzere "İSO-Yatırım Teşvik Bülteni" hazırladı.

İSO açıklamasına göre, ilk sayısı İSO'nun yayınlamakta olduğu Sanayi Dergisi'nin eylül sayısı ile dağıtılacak olan Yatırım Teşvik Bülteni ile Ar-Ge içeriği yüksek, katma değer yaratan yerli-yabancı yatırımların özendirilerek üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına katkı sunulacak.

Söz konusu bültende, yatırım teşvik belgeleri detaylı analiz edilerek imalat sektörü başta olmak üzere, ?nans, inşaat, hizmet ve kamu sektörünün bilgisine ve istifadesine sunulacak. Bültende alınan teşvik belgelerinin adedi, tutarı, sektörel dağılımı, sağlayacağı istihdam, iller bazında verilen teşvikler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak incelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Yatırım Teşvik Bültenimiz, yatırımcı ?rmalar için sektörel eğilimleri izleyebilme, imalat sektörü için makine ve teçhizat yatırımı ile girdi ihtiyaçlarını görerek yeni iş fırsatları elde edebilme, ?nans kesimi için doğru kredi imkanları sunabilme ve kamu kesimi için mevcut teşviklerin performansını izleyebilme ve ihtiyaçlara uygun yeni teşvik unsurları oluşturabilme gibi alanlarda pek çok yarar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "İmalat sanayiye önemli veriler üretecek"

Dünyada ekonomik büyümeye ve kalkınmaya destek olan teşvik politikalarının, küreselleşme ve sınırların kalkması ile ülkeler için daha da önemli hale geldiğini belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de üretim-ihracat odaklı büyüme stratejisi ile uyumlu olarak hayata geçirilen Yatırım Teşvik Sistemi'nin amacı, yatırımların katma değer yaratan alanlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın artırılması, uluslararası rekabet gücü kazandıracak Ar-Ge içeriği yüksek yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve kümelenme ile çevre korumaya yönelik yatırımların desteklenmesi olarak belirlenmiştir. Teşviklerin yıllar bazında karşılaştırmalı olarak inceleneceği 'Yatırım Teşvik Bülteni' ile başta imalat sanayimiz olmak üzere finans, inşaat, hizmet ve kamu sektörüne fayda sağlayacak önemli veriler üreteceğiz."

Öte yandan açıklamada verilen bilgilere göre, İSO-Yatırım Teşvik Bülteni'nde, "Dünyada ve Türkiye'de yatırım koşulları", "Yatırım Teşvik Belgelerinin bölgesel analiz ve istatistikleri", "Yatırım Teşvik Belgelerinin sektörel analiz ve istatistikleri", "Türkiye'de verilen yatırım teşvik belgelerinin imalat sanayi alt kırılımları", "Türkiye'de verilen yatırım teşvik belgelerinin imalat sanayi bölgesel dağılımları" ve "Türkiye'de en fazla teşvik belgesi alan iller" gibi konular yer alacak.