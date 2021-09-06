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İSO Yeşil Blog, "sürdürülebilir sanayinin" dijital adresi olacak - Son Dakika

İSO Yeşil Blog, "sürdürülebilir sanayinin" dijital adresi olacak

06.09.2021 10:10
İSO Yeşil Blog,

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında sanayiciye rehberlik etmeyi hedefleyen çalışmaları kapsamında İSO Yeşil Blog'u hayata geçirdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında sanayiciye rehberlik etmeyi hedefleyen çalışmaları kapsamında İSO Yeşil Blog'u hayata geçirdi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, dijital yayın platformu İSO Yeşil Blog, Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi bünyesinde 1 Eylül'de yayın hayatına başladı.

İSO Yeşil Blog'un iklim değişikliği ve sürdürülebilir sanayi başta olmak üzere temiz teknolojiler, enerji ve kaynak verimliliği, sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçi iş modelleri gibi konularda güncel ve sanayicilere yol gösterici içeriklerin adresi olması hedefleniyor.

İSO Yeşil Blog'da İSO sürdürülebilirlik vizyonunun temel çerçevesini oluşturan 5 tematik alan ile uyumlu olarak iklim değişikliği, sürdürülebilir sanayi, döngüsel ekonomi, işin geleceği/güvenli çalışma ve sürdürülebilir finans kategorileri yer alıyor. Yeşil Blog'da ayrıca sürdürülebilirlik alanında uzman konukların ağırlandığı yeşil gündem sohbetlerini kapsayan bir kategori de bulunuyor.

5 kategori de sürdürülebilir kalkınmaya odaklı

İSO Yeşil Blog'daki "İklim Değişikliği" ve "Sürdürülebilir Sanayi" kategorilerinde iklim değişikliğinin etkilerini sanayi perspektifi ile tanımlamak, bu etkileri azaltmak ve gerekli uyum çalışmalarını yürütmek ve düşük karbonlu bir ekonomik modele geçmek için gereken çalışmalara odaklanan içerikler yer alıyor. Bu kapsamda iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltım stratejileri, AB Yeşil Mutabakatı, temiz teknolojiler, enerji ve kaynak verimliliği ve yönetimi ile mevzuata uyum ve risk yönetimi gibi alanlardaki konular öne çıkıyor.

"Döngüsel Ekonomi" kategorisinde bu konuda iş dünyasında farkındalık yaratılması, iş birliği ve etkileşimin artırılması, üretim süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması gibi konulara odaklanan içerikler yer alıyor. Bu içerikler içinde de atık yönetimi, kimyasal ve su yönetimi, değer zinciri ve yaşam döngüsü analizi, yenilikçi iş modelleri, döngüsel ürün ve hizmet tasarımı, yeşil tedarik ve AB Döngüsel Ekonomi mevzuatına uyum konularının yol gösterici olması planlanıyor.

"İşin Geleceği/Güvenli Çalışma" kategorisinde ise sürdürülebilirlik çerçevesinde yetenek gelişimi ve dönüşümü ile kapsayıcı iş modellerine odaklanılıyor. Bu kategori altında yaşam boyu öğrenim, toplumsal cinsiyet eşitliği, dönüşümsel sürdürülebilirlik liderliği ve girişimcilik gibi konuların öncelikli olması hedefleniyor. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık ve teknik donanım, kimyasal riskler, ergonomi, iş organizasyonu ve çalışma süresi gibi konular da odaklanılan içerikler arasında yer alıyor.

"Sürdürülebilir Finans" kategorisinde düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için finansal ürün ve araçların geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma odaklı iş birliklerinin artırılması odaklı içeriklere yer veriliyor.

İSO Yeşil Blog, sürdürülebilir sanayinin dijital adresi olacak

İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi, Enerji, Blog, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSO Yeşil Blog, 'sürdürülebilir sanayinin' dijital adresi olacak - Son Dakika Ekonomi


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