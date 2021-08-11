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"İSO Yeşil Gündem Sohbetleri" toplantısı - Son Dakika

"İSO Yeşil Gündem Sohbetleri" toplantısı

11.08.2021 12:18

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Geçmişteki hoyratlıklarımızı sonlandırarak, kaynaklarımızı daha doğru ve verimli kullanarak dünyayı yıpratma payımızı düşürmeliyiz.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Geçmişteki hoyratlıklarımızı sonlandırarak, kaynaklarımızı daha doğru ve verimli kullanarak dünyayı yıpratma payımızı düşürmeliyiz." dedi.

İSO'nun Sürdürülebilir Üretim vizyonu kapsamında başlattığı "İSO Yeşil Gündem Sohbetleri" toplantı serisinin ilki, çevrim içi olarak "İklim Değişikliği, Ekolojik Denge ve Orman Yangınları" paneli ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, ekolojik krizin en ağır tezahürü olan iklim değişikliğinin yaygın ve yıkıcı etkisiyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, dünya devletlerinin karbon salımlarını azaltmakta ayak sürmeye devam ettiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC), hafta başında açıkladığı son rapordaki gibi atmosferdeki karbon yoğunluğunda neredeyse her ay yeni bir rekorun kırıldığını ifade eden Bahçıvan, bu yoğunluğu sınırlayabilecek neredeyse yegane varlık olan ormanların da günbegün kaybedildiğini söyledi.

Bahçıvan, yangınların, karbon yutak alanı olan ormanları yakıp yok ettiğini ve böylece hava kirliği döngüsünde de ne yazık ki yeni bir felaket devrinin kapılarının aralandığını dile getirdi.

Yaşanan iklim krizini ve sonuçlarını, bilimin ışığında ve konuyla ilgili bilim insanlarının değerlendirmelerini dikkate alarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, "Bunun, gelecek planlarımızı akılla buluşturma ve somut çözümlerin bulunmasının en doğru ve nitelikli yolu olduğuna inanıyoruz. Bugünkü toplantımızın amacı da bu." dedi.

Bahçıvan, yaşamsal öneme haiz bu konunun artık toplantı salonlarından çıkarak her bireyin önceliği olması gereken bir noktada olunduğuna işaret eden Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Siyasilerden bilim insanlarına, iş dünyasından sanatçılara kadar iklim değişikliğini konuşmalı, bilime kulak vermeli, acil önlem alınması gerektiğini yaymalıyız. Çünkü dünyamız, iklim değişikliği etkilerinin doğaya ve insan canına mal olacak hale geldiği günleri yaşıyor. Bu süreç ile ilgili olarak her geçen gün daha keskin uyarılarda bulunan bilim insanlarının ikazlarını dikkate almalıyız. Çünkü sürecin her geçen gün uzak tehditten tartışılmaz acil bir duruma dönüştüğü açık. Bugün artık daha sürdürülebilir ve iklime dirençli bir dünya inşa etmek, alternatif politika seçeneklerinden biri değil, yaşamı güvence altına almak için tek seçenek."

"Dünyamıza maalesef gereğinden fazla yüklenmişiz"

Bahçıvan, Kaliforniya'dan Türkiye'yi de kapsayan Akdeniz ülkelerindeki orman yangınlarına, Almanya'daki sellerden Çin'de yaşanan tayfunlara, Endonezya'daki toprak kaymasından Elsa kasırgasına kadar, her hafta dünyanın farklı bir bölgelerinde yaşanan doğa olayları da bu gerçeğin artık tam içinde yaşanıldığını acı şekilde gösterdiğini dile getirdi.

Dünya genelinde malların nasıl üretildiği, dağıtıldığı, tüketildiği ve elden çıkarıldığının nihai olarak tam bir dönüşüm için sadece başlangıç olduğunu belirten Bahçıvan, "Sistemsel bir değişim için hükümetlerin, sürdürülebilirlik ve adaptasyona dair kararları her düzeyde entegre etmesi, bunları tüm mercilerde tutarlı bir şekilde uygulaması ve tüm yetki alanlarına nüfuz etmesini sağlaması gerekiyor." diye konuştu.

Bugüne kadar yapılan tahminlerin ötesinde, hayatlara her geçen gün daha hızlı bir şekilde giren felaketlerle yaşanılan iklim değişikliğini artık kabullenmek ve gerekli önlemleri bir an önce alma noktasında olduklarını ifade eden Bahçıvan, "Önümüzdeki en somut gerçek şu ki dünyamıza maalesef gereğinden fazla yüklenmişiz. Bu konudaki sorumsuzluğu yarınlara taşımaya, bu külfeti daha büyük boyutlara çıkarmaya hakkımız yok. Bunun önüne geçmek adına bugünden itibaren geçen her bir dakikamız dahi çok çok kıymetli." şeklinde konuştu.

Bahçıvan, bilimsel doğrultuda bulunacak çözüm yollarını yaratmak ve asıl önemlisi de bu çözüm yolları için vazgeçilmesi gerekenlerin çok iyi bilinmesi gerektiğini anlatarak, "Geçmişteki hoyratlıklarımızı sonlandırarak, kaynaklarımızı daha doğru ve verimli kullanarak dünyayı yıpratma payımızı düşürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası olarak bu yılın başında temel faaliyetleri içinde en fazla yoğunlaşacakları konu olarak "sürdürülebilirliği" belirlediklerini anımsatan Bahçıvan, Türkiye sanayisinin bu anlamdaki dönüşümü ve bu dönüşümün doğru yönlendirilmesinin de önemli bir gereklilik olduğunu, İSO olarak durumun ciddiyetinin farkında olduklarını söyledi.

Bahçıvan, bugün başlattıkları ve devamı gelecek olan "Yeşil Gündem Sohbetleri"ni de bu sorumluluk anlayışına ve sürdürülebilirlik çalışmalarına entelektüel bir katkı sunacak çok önemli toplantılar olarak gördüklerini kaydetti.

Gelecek haftalarda da devam edecek olan bu toplantılarla, hem üye tabanını hem de oda olarak etkileşim içinde oldukları, aralarında destekçisi oldukları meslek lisesi öğrencileri ile İSOV bursiyerinin olduğu gençleri farklı konularda bilinçlendirmek istediklerini anlatan Bahçıvan, "Bu toplantılarla nitelikli bir üst akıl oluşturmak ve bu tür toplantılardan çıkacak olan değerli analizleri, kamuoyu oluşturmak adına ülkemizin gündemine adeta bir 'manifesto' olarak getirme noktasında gayret göstereceğiz." diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası, Orman Yangınları, geri dönüşüm, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'İSO Yeşil Gündem Sohbetleri' toplantısı - Son Dakika Ekonomi


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