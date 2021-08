"İSO Yeşil Gündem Sohbetleri" toplantısı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Değerlendirme Raporu yazarlarından Doç. Dr. Barış Karapınar, olağan dışı doğa olaylarının herkesin yaşamını etkileyecek seviyeye geldiğini belirterek, "Bir önceki IPCC raporları bunu hep söylüyordu. Şu an yaşadıklarımız sadece 1,1 derecelik bir ısı artışının sonucu. Bu rapor gösteriyor ki eğer biz emisyonları azaltmazsak, yani fosil yakıtları tüketmeyi azaltmaz ya da sıfırlamazsak, bizi bekleyen sıcaklık artışları 4-5 derece olacak Türkiye'nin olduğu bölgede. Bunun yaratacağı etkileri öngörmek bile çok zor." dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Sürdürülebilir Üretim vizyonu kapsamında başlattığı "İSO Yeşil Gündem Sohbetleri" toplantı serisinin ilki, çevrim içi olarak "İklim Değişikliği, Ekolojik Denge ve Orman Yangınları" paneli ile gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Karapınar, önlem alınmazsa 2050'ye kadar 3 derecelik ısı artışının görülebileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Şu an yaşadıklarımız sadece 1,1 derecelik bir ısı artışının sonucu. Bu rapor gösteriyor ki eğer biz emisyonları azaltmazsak, yani fosil yakıtları tüketmeyi azaltmaz yada sıfırlamazsak, bizi bekleyen sıcaklık artışları 4-5 derece olacak Türkiye'nin olduğu bölgede. Bunun yaratacağı etkileri öngörmek bile çok zor. 1,1 derecelik ısınmayı bu seviyede yaşayan dünyanın 3-4 dereceyi kaldırması mümkün değil. Bu seviyeye ne zaman geleceğimiz ise önümüzdeki süreçte takip edeceğimiz sosyo-ekonomik politikalarla bağlantılı. Eğer biz emisyonları azaltma konusunda radikal adımlar atmazsak 100 yılın sonunda 5 dereceyi görmemiz oldukça yüksek olasılık. 2050'lere geldiğimiz zaman 3 dereceyi görmemiz oldukça yüksek ihtimal. Önümüzdeki 15-20 sene zarfında 1,5-2 derece çok rahat görülecek birçok senaryoya göre. 15 senede bu konuyla mücadelede önemli adımlar atamazsak kendi kendini tetikleyen ekolojik süreçler de başlayacak ve kontrolü insan etkisinin ötesinde katastrofik seviyelerde olabilir. Çok hızlı hareket etmemiz lazım."

Orman yangınları, kuraklıklar ve daha önce görülmeyen doğa olaylarının dünyanın her yerinde arttığını hatırlatan Karapınar, "1980'lerle kıyaslandığında aşırı iklim olaylarında yaklaşık yüzde 300 civarında bir artış söz konusu dünya genelinde. Geçen sene bunların yarattığı maliyet 350 milyon dolar civarındaydı ve bir rekordu. Bu sene dünya genelinde orman yangınları rekor kırdı, sadece Türkiye'de değil." diye konuştu.

"15 sene, salgında yaşanan kadar emisyon azaltımına ihtiyaç var"

Karapınar, 1,5 derecelik artışın altında kalınması için şu an her yıl yüzde 7 civarında emisyon azaltımı yapılması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bir önceki IPCC rapor döneminden bu yana eğer siyasiler etkin adım atsalardı, yıllık yaklaşık yüzde 3,5-4 azaltımla 1,5 derecelik hedefleri 2035'te yakalama olanağı vardı. Ülkeler raporu yeterince dikkate almadıkları için şu an bizim yüzde 7 civarında bir azaltım yapmamız lazım 1,5 derecenin altında kalmak için. Bu da şu demek geçen sene salgın nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluk sonucu emisyonlar yaklaşık yüzde 7,5 seviyesinde azaldı. Bizim her yıl Kovid-19 niteliğinde bir azaltmaya ihtiyacımız var önümüzdeki 15 sene. Eğer ülkeler siyasetçiler bu raporu da ciddiye almazlarsa 2025 yılından sonra yaklaşık yüzde 13 civarında bir azaltım yapmamız lazım. Beklediğimiz her yıl atmamız gereken adımın radikalliğini ve maliyetini o derece artırıyor. Bugün yangınların, sellerin, kuraklıkların, hortumların dünyaya maliyeti sadece ekonomik olarak yüz milyar dolarlar civarında. Sadece ekonomik değil tüm canlılar üzerinde geri dönüşümü olmayan etkisinin maliyet hesabı yok."

Tarımın kuraklık riski altında olduğuna dikkati çeken Karapınar, "Orta ve Güney Doğu Anadolu önemli bir kuraklık yaşıyor. Rekolteler özellikle buğdayda yüzde 60'lara varan düşüşler yaşadı. Çiftçiler bunu hissediyor. Çalışmalar gösteriyor ki çiftçilerin yüzde 95'inden fazlası bu değişimi hissediyor ve uyum sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.