İso Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan Vali Öksüz'e Ziyaret

İstanbul Sanayi Odası
(İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Kars Valisi Türker
Öksüz'ü makamında ziyaret etti.
Vali Öksüz, daveti üzerine kente gelen Bahçıvan'ı makamında kabul ederek, bir süre sohbet etti.
Öksüz, ziyarette yaptığı konuşmada, Kars'ı başta turizm olmak üzere hayvancılıkta hak ettiği yere taşımak için çalıştıklarını anlatarak, Bahçıvan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Bahçıvan da Kars'ta bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Kars'ın en büyük hazinesinin turizm ve hayvancılık olduğunu dile getirdi. Söz
konusu konularda Öksüz'ün çok büyük emekleri olduğunu anlatan Bahçıvan, "Biz de kendisine destek olmak için buradayız. Bugünkü ziyaretimizde bazı istişarede bulunduk. Kars için bize düşen her türlü çalışma yapılacaktır." ifadesini kullandı.